美國3月貿易赤字縮至490億美元 為去年9月以來最小

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國 3 月份貿易收支呈現赤字局面，但是赤字縮小幅度達到兩年來最大。美國商務部公布的數據顯示，3 月份貿易收支出現赤字，赤字金額由 2 月份修正後的 577 億美元，縮小至 490 億美元，為去年 9 月份以來最小。15.2% 的降幅是兩年來最大。經濟專家估計為赤字 500 億美元。



這份數據顯示，3 月份進口減少 1.8% 至 2,575 億美元，為兩年來最大跌幅；3 月份出口成長 2%，達到創紀錄的 2,085 億美元，並創 11 月份以來最大增幅。



民用飛機、大豆、能源產品提振了出口；消費品和資本品進口下降與德國、OPEC 成員國的貨物貿易逆差縮小，與中國的貿易逆差擴大。



這份報告提供了淨出口提振第一季度經濟成長的更多細節。3 月份之後，由於家庭支出和商業投資增加，進口可能會反彈，而川普政府決定延長金屬關稅臨時豁免，可能會促使企業在 6 月 1 日這個新的豁免截止日期之前加緊採購國外鋼材。與此同時，穩健的全球成長可能會支持美國的出口。



這份數據顯示，3 月份美國對中國的商品貿易逆差從 347 億美元，擴大至 354 億美元。在競選時承諾為美國企業和工人提供公平競爭平台的美國總統川普，已經派出財政部長努欽和其他高級官員本週到中國進行貿易談判，希望為美國爭取更好的貿易條款，並打消對中美兩國貿易爭端不斷升級的擔憂。



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