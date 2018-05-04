【大慶證券】投顧盤前－外資偏空  台股弱勢整理



◆盤勢分析

昨日美股早盤雖開低，但在經濟數據表現亮眼下，指數跌幅收斂，終場道瓊逆勢收紅，費半更是上漲 0.64%。美國公布上週初次申請失業金人數增加 2000 人至 21.1 萬人，低於原先預估的 22.5 萬人，人數雖有增加但仍處在低水平，同時，美國 3 月貿易赤字下降 15% 至 490 億美元，創六個月低點。美國財長昨日抵達北京，與中方展開貿易談判，傷敵一百自損八十並不符合美國利益，預期大打貿易戰的可能性不高，傷敵一百自損八十並不符合美國利益，研判中美雙方仍有相當大的轉圜餘地，美股短線支撐可看年線，在未跌破前，在經濟數據良好、企業財報強勁下，仍有機會再起漲勢。

受到美股四大指數收低影響，拖累台股昨日開低震盪，終場下跌 104 點收 10514 點，成交量 1244 億。聯準會的會後聲明中，對物價的措辭更加鷹派，在擔憂升息速度恐加速下，影響股市起伏，另外，美國貿易官員訪中，在不確定性因素升溫下使外資偏向保守，期貨多單減碼 2807 口，淨多單部位跌破 3 萬口整數關卡來到 27924 口，在外資持續調節下，研判指數上漲空間不大，盤面上仍看個股表現為主。

觀察昨日盤面，在盤勢震盪之際，強勢族群多數休息整理，被動元件中除華新科第一季財報優於預期，帶動股價大漲 9.2% 外，包含國巨、智寶等走勢平淡，矽晶圓的環球晶、中美晶遇壓拉回，生技族群維持輪動，包括中裕、邦特、麗豐 - KY… 等都有不錯表現，還有一個族群逆勢走強，就是受政策加持的太陽能，行政院長宣布未來 4 年將投入新台幣 205 億元，促進太陽能產業發展，帶動像是碩禾、元晶、達能、綠能… 等普遍走揚，另外還有一個相對抗跌的族群，就是汽車零組件類股，包含東陽、和大、智伸科… 等近期都相對抗跌，台灣汽車零組件訂單多銷往國外，去年因台幣強升，使營收與獲利受到衝擊，近期台幣趨貶，不利情況改善，股價基期也偏低，使得走勢相對穩定。整體來看，雖然指數表現弱勢，但是中小型股維持輪動，隨著時序進入 5 月，4 月營收表現佳，或是第一季財報有機會報佳音的個股，會是現階段選股的重點，相關指標可參考矽晶圓、被動元件、食品、遊戲、生技、汽車零組件、蘋概股、水泥等。

