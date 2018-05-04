【永豐期貨】台指選擇權盤前－電子類股續弱 台股失守年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 103 點至 10506 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 8.18 點，電子期逆價差縮至 - 0.29 點，金融期逆價差縮至 - 0.02 點。現貨部分，三大法人賣超 119.11 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 3559 口，使留倉部位轉為淨空單 - 1731 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 2816 口至 27924 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3245 口，使留倉部位轉為淨空單 - 1050 口。

週三 Fed 公布利率決議維持不變，並表示通膨將逐漸升溫，美股尾盤由紅翻黑，三大指數均以下跌作收，帶動週四台股已下跌 39 點開出，台股領頭羊台積電與鴻海延續跌勢下挫，加上盤中陸股跌幅擴大，指數一度下跌逾百點回測 10500 關卡，尾盤金融、傳產股也同步走弱，股王大立光也由紅翻黑，終場加權指數下跌 104.63 點或 0.985%，收在 10514.18 點，成交量能 1234.26 億，較前一日縮減 56.53 億。今日八大類股全數下跌收黑，其中以造紙類股跌幅 0.12% 表現相對抗跌，水泥窯類股跌幅 2.81% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以實體黑 K 棒跌破年線支撐及回測 10500 關卡，加權指數開低走低收黑，大盤跌破所有均線，技術面為空方控盤格局，若國際股市未能儘快回穩、加上外資賣超動作頻頻之下，指數仍有持續下探壓力，惟操作上須注意風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量由 11000 下移至 10800 點，賣權未平倉最大量由 10400 下移至 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 降至 1.09，大於中性值 1，反應籌碼面偏多架構降溫。買權平均隱含波動率由 12.6% 升至 13.19%，賣權平均隱含波動率由 15.84% 升至 16.02%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性偏空預期。

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