深交所、上交所聯合收購孟加拉國達卡證券交易所25%股權

據深交所5月3日消息，為支持“一帶一路”建設和推進孟中印緬經濟走廊合作，經兩國監管部門批準，由深圳證券交易所與上海證券交易所組成的中方聯合體于近日成功競得孟加拉國達卡證券交易所(以下簡稱達卡交易所)25%股權。

本着坦誠務實、合作共赢的原則，中方聯合體有序推進競标工作。經過深入調研和緊密磋商，結合孟方發展需求和我方優勢特色，中方聯合體制定了全面的競标方案，充分闡述了深化業務技術合作的願景和實現路徑。2018年5月3日，孟加拉國證券交易委員會正式批準中方聯合體競标方案。

下一步，中方聯合體將根據平等、合作、互利、共赢的原則，遵守兩國主管部門相關規定和孟加拉國當地法律法規，有序推進與達卡交易所在交易技術、市場培育、産品開發等重點領域的務實合作，助推達卡交易所取得更好發展，共同參與和支持“一帶一路”建設，為兩國資本市場健康發展做出貢獻。

達卡交易所曆史可追溯到1954年，是孟加拉國最主要的證券交易所和世界交易所聯合會正式會員。截至2017年12月底，達卡交易所上市公司303家，上市公司總市值440億美元。為進一步優化交易所治理結構，促進孟加拉國資本市場改革發展，達卡交易所于2013年完成去互助化改革，并計劃引入戰略投資者。本次競标過程中，來自印度、美國、土耳其等國交易所也應邀參與。

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