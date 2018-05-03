三年來首次！蘋果成為有價證券凈賣家 這意味著什麼？

上周，高盛注意到了川普稅改後的美債市場「怪現象」：川普減稅政策實施後，蘋果、Alphabet、微軟、高通等現金充裕的企業今年沒有發行任何企業債券。高盛認為，美國稅改帶來利多，令企業無需通過發行債券來進行股票庫藏股，而是可以反其道而行之，出售現有債券來為營運提供資金。

一周後，從蘋果公司 5 月 1 日公布的財報可以看出，這家科技巨頭已經開始這麼做了。

周二，蘋果財報顯示，其現金及有價證券三年來首次下跌至 2672 億美元，比起去年第四季的歷史新高減少 179 億美元。此外，蘋果還在 3 月當季庫藏股了 235 億美元股票，並宣布股票庫藏股規模增加 1000 億美元，季度分紅為每股 0.73 美元，較前次分紅增長約 16%。

蘋果現金儲備減少，原因在於長期有價證券大幅減少。蘋果目前持有 1792.86 億美元長期有價證券，較上一次財季減少 286.58 億美元。美國銀行分析師 Hans Mikkelsen 注意到，這是蘋果多年來首次成為有價證券凈賣家。他表示，

在債務到期、向愛爾蘭支付稅款、庫藏股、增加 16% 的股息和潛在的併購等方面，我們很難預期蘋果需要多長時間才能消化其凈現金部位。

就蘋果對短期固定收益市場的影響而言，我們注意到，3 月當季，蘋果至少三年來首次成為了有價證券的凈賣家，賣出 220 億美元。

而在之前的財季中，蘋果平均每季度買入 320 億美元，是個實打實的凈買家。美銀指出，這充分說明了蘋果在固定收益市場中的影響下降。

此前，高盛曾分析認為，受川普稅改的推動，以往習慣性將數千億美元現金儲存在離岸帳戶中的公司無需再依賴債券市場。這些現金充裕的企業將開始大手筆花「錢」——但花出去的並非真金白銀，而是美債、企業債和股票。如此一來，相當於啟動了「量化緊縮」模式。

金融部落格 Zero Hedge 預計，自帶大筆現金的企業將在數年內進一步凍結債券出售。想要這一狀況得到逆轉，除非這些公司主要用於股票庫藏股的現金水平過低，急需補充。在那之前，「量化緊縮」吸走市場中數以萬計的資金，私營部門創造凈債務難上加難。

『新聞來源／華爾街見聞』