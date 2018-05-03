串流訂閱數龐大！Cramer：蘋果服務業來了 不推新手機也能繼續賺

Jim Cramer （圖：AFP）

CNBC『瘋狂星期一』主持人 Jim Cramer 週三高度讚美蘋果第二財季在中國市場的表現，「在蘋果公布爆炸般的第二財季後，裡面包含了巨大的中國銷售數據，就連備受嘲諷的 iPhone X 也有優於預期的亮眼表現，現在質疑聲浪已經消失了。」

「關鍵點是，服務業終於來了。」

蘋果 (AAPL-US) 第二季服務串流訂閱戶達 2.7 億人，年增 1 億人，其服務營收超過 90 億美元。Cramer 認為，這個服務營收表現相當重要。

他指出，蘋果的數據比亞馬遜的 Prime 用戶總數多 1.7 億人、比 HBO 用戶多 1.3 億人、更是比 Netflix 用戶多出一倍。「蘋果突然可以用一個全新的詞來定位自己：會員數。」

「我們找到一個有持續性力量的消費性產品，就是蘋果品牌，99% 滿意度。」他認為，全球品牌忠誠度越來越難培養，尤其是消費性產品，蘋果品牌卻有這樣驚人的力道。

Cramer 長期以來就主張，蘋果的股票不能只看分析師論點，因為蘋果的核心是消費性產品製造商，而蘋果會員數基礎越來越龐大，這意味華爾街應該要想得更深遠。

「想想這點：即便蘋果不推出新 iPhone，這個營收來源也會成長，他們真的創造了一些讓科技分析師興奮的東西了。」因為擁有這種龐大會員制的串流服務可以創造「自銷模式」。

他舉例，如保健方面，蘋果可以收取月費 15 美元，讓顧客在 iPhone 的「健康 (Health)」app 內儲存自己所有的健康資訊（包括處方藥，保險卡和病歷）。

「這將會非常巨大，希望庫克好好想想，因為 2019 年會是強大的一年，至於利潤，有這樣的服務事業，利潤就算 90% 都有可能！」