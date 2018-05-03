斷直連關鍵時期 馬雲、井賢棟赴央行溝通監管

4月28日，阿里巴巴董事局主席馬雲帶着螞蟻金服董事長井賢棟、螞蟻金服副總裁兼網商銀行行長黃浩到中國人民銀行(下稱“央行”)總部，向央行相關領導匯報工作并進行了溝通。這一信息得到至少兩個接近央行人士的證實。

記者獲得進一步消息稱，其溝通内容主要包括關于此前例行檢查、飛行檢查的結果，以及包括關于“斷直連”等多項監管規定的落實進度。

對于此次拜訪央行的消息，螞蟻金服方面表示未給予回應。截至發稿，央行新聞處亦未對記者的采訪問題予以回應。

此時，螞蟻金服高層到訪央行，時間點上尤為巧合和關鍵。因為此前央行下發的《條碼支付業務規範(試行)》要求，自2018年4月1日起，銀行、支付機構開展條碼支付業務涉及跨行交易時，應當通過人民銀行跨行清算系統或者具備合法資質的清算機構處理。

但“斷直連”的要求推進進度并不理想。據網聯清算有限公司(下稱“網聯”)公布的進度來看，截止4月13日，網關支付一塊，商業銀行“無直連業務”的比例達到73.38%，但是支付機構比例僅為4.35%，與既定目标相差甚遠。

而更讓各方着急的是，今年6月30日正是“斷直連”大限之日。去年8月央行發布《關于將非銀行支付機構網絡支付業務由直連模式遷移至網聯平台處理的通知》中規定，自2018年6月30日起，支付機構受理的涉及銀行賬戶的網絡支付業務全部通過網聯平台處理。

在剩下不到兩個月的時間内完成監管目标，任務緊張。就在此前兩天，4月26日，央行支付司副司長樊爽文在《中國支付清算行業運行報告(2018)》發布會上，罕見地用前所未有的重話敦促市場各方，“特别是市場上一些大的機構，不能以為自己‘大而不能倒、大而不能管’，‘對自己有利的(規則)就遵守，對需要調整的就不能執行’”。

經濟觀察網從多家支付機構處獲悉，網聯也正在加緊督促機構入網。而另一家清算機構中國銀聯與財付通就微信條碼支付業務達成合作被視作率先響應合規要求，完成合規性補位。另外中國銀聯與螞蟻金服也已經就落實監管要求，推進雙方合作進行了多輪深入溝通，但是4月27日，銀聯也特意對外界解釋稱，銀聯與支付寶就條形碼支付的合作，截至目前尚未達成正式協議。

網聯、銀聯與支付寶、財付通之間的合作達成至關重要。據第三方統計數據顯示，截止2017年第4季度，支付寶和財付通市場份額分别達到53.73%和38.15%，共計91.88%。

去年以來，支付領域裡的監管收緊，處罰也頻頻出現，央行已經針對實名制落實不到位、客戶知情權保障、個人信息保護、産品宣傳誤導等原因進行了多起處罰。“今年更是監管大年。不管是例行檢查還是飛行檢查的頻次都高于往年。甚至不排除醞釀大罰單的可能。”一位接近監管方的人士告訴記者。

來源：經濟觀察網

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