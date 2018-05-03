人民幣小幅收升終止七連跌 美聯儲會議後美元漲勢未繼

人民幣兌美元即期周四小幅收升終止七連跌，今日中間價刷新逾三個月新低。交易員稱，美聯儲會議後美元指數漲勢未繼，刺激結匯情緒所有擡頭，尤其是客盤結匯明顯增多，美元/人民幣在6.36附近已經明顯感受到前期高點的阻力，推動人民幣小升。

他們並表示，目前市場更多的分歧只是在於美指的反彈高度，畢竟從大的周期看，美指並沒有進入強周期，一旦美聯儲會議後美指沒有上沖，那麽也意味著這波美元反彈可能已經進入尾聲，而人民幣匯率指數再次觸及高點也顯示人民幣偏強的市場情緒。

另外，這兩日銀行間市場流動性明顯較松，境內美元短端掉期繼續下行，長端掉期亦小幅回落，接下來長端掉期大概率維持在500-650點區間波動。

「美元只是反彈，沒有形成長期趨勢，...自營更早就掉頭了，不過短期美指不會大幅走低。」一中資行交易員稱，美指今日不繼續往上沖的話，不僅是自營盤，客盤也會加入逢高結匯行列，不過短期匯價料進入震蕩行情。

另一中資行交易員指出，5-6月份在港上市中企有購匯分紅需求，略影響人民幣回升強度。

路透根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的中間價測算，CFETS人民幣匯率指數周四較上日微升0.04%至97.46，追平2月8日的高點。

全球匯市方面，歐元周四上升，脫離四個月低點，美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)決議幾乎沒有改變市場對於今年進一步升息的預期後，美元近期的漲勢暫歇。對於美國加息速度將快於預期的觀點，以及投資者迅速回補空倉，使得美元先前升至1月中以來的最高。

美聯儲決策者一致決定維持指標利率目標區間在1.50-1.75%不變。下個月升息的概率升至96.9%。

(路透上海5月3日)

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)