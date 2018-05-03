上緯投控自結首季虧損0.47元 兩座離岸風場貢獻落在2019-2020年

上緯投控 (3708) 因股價波動過大，被要求公告首季財報自結數，3 月營收 4.87 億元，稅前虧損 300 萬元，稅後虧損 600 萬元，每股虧損 0.07 元，首季營收 11.49 億元，本業虧損 3950 萬元，稅後虧損 4200 萬元，每股虧損 0.47 元。上緯投控旗下海能風電甫獲得經濟部離岸風電遴選，獲得 378MW 發電容量核配，加計 128MW 海洋風電，兩場風場開發發電裝置量總計約 506MW，上緯投控在離岸風電發展定位為開發、運維及產品供應的角色，主要獲利來源有三大塊：風場開發運維管理收入、風葉樹脂供貨銷售，以及參股風場分潤。



一座風場長達 20 年營運期間來看，當中開發、運維的管理費用係屬長期穩定營收，以海洋兩座示範風機 8MW，法人推估每月運維費 300 萬元，年收入將有 3600 萬元左右，換算海洋、海能風電每年運維收入將上看 20 億元；至於開發費部分，以海洋 120MW(不含兩座示範風機) 發電容量計算，單月 900 萬元，全年開發費收入 1 億元，378MW 的海能風電約 3 億元。



上述兩座電場併聯發電時程落在 2019-2020 年之後，今年上緯投控營運仍是風力葉片樹脂化工本業為主，占營收比重約 95%，風電材料恢復金風系統 56 米以上長葉片樹脂的供應後，滲透度可望由去年 14-15%，提升到 22-23%，除了金風之外，打入大陸前五大風機整機廠、新增北美客戶，法人推估，今年每股盈餘約 3 元。



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