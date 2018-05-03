燿華、華通稼動率有撐 車用、5G訂單前景看俏

蘋果財報獲利優於預期，華通 (2313-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 及燿華 (2367-TW)3 大蘋概 PCB 股昨日同獲三大法人買超，今 (3) 日股價表現皆較大盤強勢，證券分析師指出，PCB 廠可望因蘋果訂單維持產能利用率，另外 5G 通訊、車用雷達等產品高獲利動能也看俏，推升股價快速回神。

分析師張陳浩指出，蘋果最新財報顯示庫存水位偏高，現已獲澄清僅為短期現象，同時，蘋果產品單價雖然下滑，但 PCB 成本占 iPhone 比重不高，價格下滑有限。

華通、燿華等有蘋果訂單加持，各廠基本稼動率也得以維持，更有利的部分在具前瞻性的 5G 通訊、車用雷達及先進駕駛輔助系統 (ADAS) 市場規模成長，各廠將有機會取得更高的市占率。

嘉聯益今日股價也因歐系外資看好，股價一舉攻上漲停，帶動華通、燿華股價展現上漲格局，燿華股價盤中並因買盤湧入一度站上月線。

燿華去年下半年完成第一階段產能擴充後，今年首季發揮高度效益，營收為 44.41 億元，季減 27.48%，年增 19.77%，已達去年第 3 季旺季水準，其中汽車雷達板、軟硬結合板等出貨都明顯回溫。

法人估，燿華今年第 2 季延續汽車雷達板、軟硬結合板等高階產品出貨，營收將可望優於首季水準。