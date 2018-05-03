白宮傳限制華為中興在美銷售電訊設備 恐引北京報復

美中貿易談判在北京舉行前夕，《華爾街日報》報導，美國總統川普考慮以「國家安全」為由發出行政命令，限制華為與中興通訊 (0763-HK) 等在美銷售電訊設備，此舉恐引來北京報復。

《星島日報》報導，美中貿易摩擦近期不斷加深，科技業更成為主要戰場。美國商務部 4 月以違反制裁措施為由，禁止美國廠商向中興供應關鍵零件 7 年。華為也傳遭美國司法部調查是否違反美方制裁伊朗的規定。

《華爾街日報》引述多名消息人士報道，白宮未來數周可能發布行政命令，對與美國政府有商業往來的企業設限，要求這些企業使用的網路設備不得由「可能構成國安風險」的廠商製造。

五角大廈官員本周表示，他們正着手禁止華為與中興的手機在全球各地的美軍基地內發售。美方官員擔心，北京可能命令電訊商對旗下產品作出監控，或是擾亂及切斷通訊。

報導指，白宮一旦發出行政命令，將代表美中在科技與電訊領域的爭鬥升級。

美方官員曾考慮是否要採取安全測試，過濾部分可疑的設備。但此舉可能引發新的問題，行政命令牽連範圍多廣也是未知數，美方因此尚未做出最後決定。

為緩和貿易爭端，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 率團，將於 3 至 4 日在北京和中國國務院副總理劉鶴領軍的代表團舉行會談，縮小貿易逆差、美方指控中方強迫技術轉移等將是討論的重要議題。

中國外交部發言人華春瑩預告，考慮到中美經濟的體量和以及關係的複雜性，指望一次磋商來解決所有問題，可能不那麼現實。

北京學者陶文釗分析，對華強硬成為新的「政治正確」，這次談判肯定很艱難。

分析指，白宮此舉將引來北京的報復。

昨 (2) 日人民幣兌美元中間價下調 277 點，報 6.3670，創 1 月 25 日以來新低。彭博社報導認為，中國政府似乎在美中貿易談判前，刻意壓低人民幣。

自今年 3 月 1 日以來，人民幣兌美元跌幅約為 0.46%。