月配控 一次搞懂夯債券

撰文：張國蓮

台灣投資人喜歡每月領配息的程度，就像甜點控對甜點的癡迷，已有部分投資人以「月配控」來形容自己。在這些月配控中，喜承擔高風險、追求 15% 以上年化配息率的投資人不少，但更多數投資人希望承擔的風險不要過高，挑選基金時以年化配息率至少 5%～6% 為滿足點，若有機會隨市場變化再賺更多。

根據群益投信統計的 2017 年配息基金資金流入資料，台幣與美元計價、年化配息率 5% 以上及 6% 以上的族群中，不同於整體配息類基金呈現資金淨流出，台灣持續淨流入。而在這 2 個族群中，全球高收益債、全球總合債、亞洲高收益債、亞洲投資等級債、新興市場強勢貨幣主權債、新興市場當地貨幣主權債、中國（內地）主權債、印度主權債、印尼主權債這 8 種台灣熱賣、主推的債券基金都有。

再觀察今年來月配控投資人在熱門債券基金臉書粉絲團討論的問題，主要有升息、美元貶值、波動增加等對基金淨值（價差）、配息的影響，且不難看出，月配控對金融大環境雖然不安，依然持續尋找合適的月配息基金。

因此，本期〈封面故事〉就月配控心目中的熱門債券基金，從➊市場規模、➋平均票面利率、➌平均存續期間、➍平均年化波動度、➎殖利率、➏相關係數（包括美國 10 年期公債殖利、標普 500 指數）等 6 個面向，來協助投資人評估債券市場的基本體質。

用市場規模評估風險

美高收債不以單一國家看

全球、區域、單一國家是從地理區域來分類，通常投資的範圍越廣，代表風險越分散，可以降低單一政經、市場、匯率等風險。因此，同類型債券基金裡，全球型債券基金的風險，相對區域型債券基金低，而區域型債券基金的風險，通常較單一國家債券低。

但是以地理區域來分時，仍應搭配市場規模來評估，國泰投信債券投資部副總古學敏舉例指出，美國是最大的高收益債券市場，這個「大」是指國際化企業多，收益不只來自美國境內，因此，美國高收益債市場不適用高風險的單一市場概念。

再以中國當地債券市場為例，中國當地債券市場目前是全球第 3 大，預期有機會超越日本，成為全球第 2 大債券市場。先前中國當地債市相當封閉，直到去年 7 月中國政府實行債券通，今年中開始又有國際債券指數將把中國當地債市納入，中國當地債市逐步走向開放，當國際化達一定程度，或許將不適宜用單一市場的角度來評估。

買進後長期持有

升息對票面利率是利多

2008 年金融海嘯後的低利環境，創造了債券市場近 10 年的多頭走勢，幾乎每一種債券都已經貴了，專業上的說法就是投資人常聽到的「利差空間越來越小」，會連帶造成價差空間變小。因此，古學敏提醒投資人回歸「領息」的債券投資本質，改採買進然後持有的做法，不要再把債券當作股票來短線交易賺價差。

當投資人只關注領息時，那麼票面利率高低才是重點，投資人擔心的美國等成熟國家開始升息循環的影響，就不再是負面消息，因為升息時，債券的票面利率也呈同向變動，投資人應該在可以承擔的風險下，挑選票面利率越高的債券，也就是配息率越高的債券基金。

綜觀 8 種熱門債券市場中，印度與印尼的平均票面利率高達 7%08%，但考慮這 2 個單一市場本身的前景與風險，專家們建議今年對印度債市宜保守，印尼債市因體質較佳、市場前景好且外資參與度高，較值得留意。

殖利率等同總報酬率

新興市場債為今年投資重點

票面利率高低外，殖利率也是重點，殖利率是投資人買進債券且持有至到期的票面利率（利息收入）與價格漲跌幅度（價差）的合計，就是一般指的總投資報酬率概念。因此，挑選殖利率高的債券，也是可行方式。

再以新興市場債券為例，在安聯投信投資研究管理處副總裁陳彥良眼中，新興市場當地貨幣計價主權債、強勢貨幣計價主權債的平均殖利率均高，單以總投資報酬角度，新興市場債應列為今年的重點投資標的。

此外，當部分市場聲音建議避開利差非常小（太貴）的亞洲高收益債券時，野村投信固定收益部主管謝芝朕卻持續看好。謝芝朕的理由是，亞洲高收益債券殖利率近 7%，比 5 年前還高，也高於美國高收益債的 5%06%、歐洲高收益債的 4%。

存續期間長

對升息較敏感

以美元計價波動度相對低

影響債券價格波動的因素包括利率、匯率、債券信評、存續期間等，但不同債券的影響程度或有不同，例如升息對公債、投資等級債的負面影響，比高收益債、新興市場債高。

評估升息對債券價格影響的方式為，以一檔債券基金的平均存續期間來評估，概念類似槓桿比例，即存續期間越高，升息的影響越大，以過去經驗來說，平均存續期間 3 年與 7 年的債券，若升息 1 碼（0.25%），債券價格將下跌約 0.75% 與 1.75%，所以存續期間越長的債券，通常票面利率較高，以較高的配息，彌補投資人要承受的風險。

又例如美元計價新興市場債的波動性，通常較當地貨幣計價低，原因是新興市場貨幣的波動大，當地貨幣計價債券波動度有 607 成來自新興市場匯率的波動。陳彥良再三強調，今年匯率波動將是報酬多寡的關鍵，宜多留意；謝芝朕則直接表明，除人民幣以外，不要碰其他當地貨幣計價債券。

當然，最直接的指標就是看平均年化波動度，而從平均年化波動度來看，古學敏建議，喜愛新興市場債券基金的投資人，最好以美元（強勢貨幣）計價、投資組合相當分散的企業債為主。

與美國相關係數低

可打造避震投資組合

全球股債市均在相對高檔，又有美國升息、貿易戰、地緣政治等不確定因素干擾，今年第 1 季大漲、大跌的情況已預告全年的市場情勢。為安撫投資人不安的情緒，基金業者的行銷訴求之一，即是強調遠離美國這個股債市震央，挑選跟美國 10 年期公債殖利率、美國標普 500 股價指數低相關的市場，即相關係數越低或數字為負，越有避震效果。

雖然謝芝朕、陳彥良並不認為美國經濟景氣將出現衰退、美國股債市會成為大跌的震央，但也指出，若因擔心而想強化投資組合的避震效果，與美國股債市為低度相關的中國債券、亞洲投資等級債券、印度債等可納入投資組合。

古學敏則提醒，不只美國是震央，中國也可能是震央，畢竟中、美經濟表現對全球的影響舉足輕重，因此，當中國股債市出現大地震時，中國企業債占比達 5 成的亞洲高收益債將是重災區，宜避開；而跟中國股市債相對低相關的全球高收益債，就有抗震效果。

來源：《Money 錢》 2018 年 5 月

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