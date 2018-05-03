從生活中發現投資機會

撰文: 邱沁宜

這些年來，我不管是到北京上課、考察參訪或純度假旅遊，算起來幾乎是平均 1 個月出國 1～2 次，感謝媒體彈性的責任工時，給我相對自由的時間調度，生活忙碌也愉快充實。

有很多朋友問我，你這麼忙，哪有空搞投資啊，其實剛好相反。雖然我的確沒有時間常常盯盤，但這樣一邊工作學習、一邊享受生活的方式，剛好就是我的投資哲學。

多年前看過投資大師彼德林區的大作後，就一直很嚮往他從生活中尋找投資標的的模式。這一年多來因為上課關係更加忙碌，投資收穫卻也超越自我設定的目標，靠的就是生活投資法。

生活投資法無所不在，實行起來也不困難，重點在於觀察力及思考邏輯，還有聯想力。簡單分享幾個例子。例如，很多人說東區店面越空越多，代表台灣經濟很差，聽起來好像有道理，但這論點真的對嗎？再看看去年台灣上市上櫃公司獲利創下歷史新高紀錄，我們對這樣的論點應該抱持懷疑。

如果再對照去年美國玩具反斗城宣告破產的消息，其實很容易可以得出結論：台灣整體經濟表現並不差，不是患寡，而是患不均。主要是在亞馬遜等電商興起後，已不再需要太多店面。

如果認同這是電商造成的果，那麼台灣及美國實體通路公司所賣的產品只要跟電商重複率高，投資就應該避開。

如去年表現最差的美國類股，就是不動產投資信託族群，普遍下跌 1 成以上，購物中心的 REITs 跌幅更接近 3 成，若有投資美股的朋友，也可利用放空幾支美國 REITs 與美國百貨公司類股，如梅西百貨來獲利。

回到台北的近況，最近台北市長候選人紛紛提出遷移松山機場的政見，顯示這可能符合多數台北市民的需求，一旦落實，總面積 2 平方公里的松山森林公園，將變成比大安森林公園大 10 倍的公園，與先進國家首都看齊，也讓台北少得可憐的平均每人綠地面積進步一點。

若再加上交通效益，從此打通市區往內湖的任督二脈，讓內湖不再塞車，以及取消高度限建，將能增加漂亮都市景觀的商業與藝術價值。松山機場遷移的機會不小，如果你認同這個角度，把時間拉長來想，買進松山機場附近舊公寓就頗具商機，這也是從生活投資法聯想出來的可能投資機會。

來源：《Money 錢》 2018 年 5 月

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