再融資與購屋貸款申請下跌 美國上週MBA貸款申請指數下滑2.5%

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，上週衡量美國抵押貸款申請的指標下跌，連續第二週下滑，因再融資與購屋貸款申請雙雙呈現下跌局面。美國抵押貸款銀行協會 (MBA, Mortgage Bankers Association) 公布的數據顯示，衡量截至 4 月 27 日止當週的再融資與購屋抵押貸款需求的 MBA 貸款申請指數下滑 2.5%，報 388.6 點。截至 2012 年 9 月 28 日止當週，這項指數曾來到 1,020.4 點，為 2009 年 4 月來高點。



根據 MBA 數據，上週再融資抵押貸款申請分項指數下滑 3.5%，至 1,104.9 點；上週購屋抵押貸款申請分項指數則是下跌 1.6%，報 258.1 點。



由於待售屋數量有限，美國住房市場回調至較低檔速上。售屋要價因此上揚，為首次購屋者和較年輕的潛在購屋者形成阻礙。儘管如此，穩定的就業形勢、相對寬鬆的信貸環境，依然對住房市場的復甦形成支撐。



上週 30 年期固定抵押貸款利率由前一週的 4.73%，向上攀升至 4.80% 的水準。15 年期固定抵押貸款平均利率則是由前一週的 4.13%，向上攀升至 4.21% 的水準。



上週再融資貸款申請占總申請的比例為 36.5%，前一週為 37.2%。



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