〈蘋果財報優預期〉蘋果中國市場成長21% 創兩年半最佳績 庫克：iPhone X是最受歡迎機種

蘋果 (Apple) (AAPL-US) 最新財報顯示，蘋果在最艱困的地區已開拓強勁的成長。

蘋果第二財季在大中華地區營收 130 億美元，年成長達 21%，使蘋果在中國市場的營收與歐洲市場營收並駕齊驅，也是蘋果兩年半以來在大中華地區表現最好的一次。

蘋果產品在全球各大市場之銷量成長 (年增率) 圖片來源：Zerohedge

在財報的電話會議上，執行長庫克（Tim Cook）表示，iPhone X「是上一季全中國最受歡迎的智慧手機，它自推出以來每週都是最受歡迎的 iPhone，」

根據 Canalys 的分析，由於第一季整體智慧手機銷售量均下降，所以蘋果在中國的表現尤其亮眼。然而，庫克不認為中國智慧手機市場前景悲觀。

「我不認為這市場飽和了，以歷史角度來看，我認為智慧手機市場是消費性產品公司最棒的市場。」

由於中國國內品牌如華為、小米、Oppo 等競爭強烈，所以蘋果也被迫要加速創新並邁向更高階的手機規格。

中國一直是蘋果最重要卻也最競爭的市場，且適逢中美貿易關係緊張之際，這又成了地緣政治的焦點。

蘋果庫克本月初造訪白宮，白宮首席經濟顧問 Larry Kudlow 表示，庫克在白宮談論了中國關稅與美國稅改的議題。

由於蘋果許多供應鍊和營收來源在中國，倘若中美真打起貿易戰，蘋果可說是最容易受創的美國企業之一。

庫克表示，「我個人觀點是，中美間有不可避免的相互性，只有美國勝利，中國才能贏，也只有中國勝利，美國才能贏。至於全球想要勝利，就要中美兩國都勝利。我相信，中美兩個合作可以把餅做大，而不只是各自瓜分一塊。」

蘋果也公布地區性強勁的營收成長，日本市場的營收年成長 22%、美洲以外地區的營收成長 17%、歐洲地區營收成長 9%、其他亞太地區營收成長 4%。

CNBC『瘋狂星期一』主持人 Jim Cramer 回應蘋果此季表現，稱「iPhone 銷售量比最樂觀的分析師預期都還多，包括大家不斷嘲笑質疑的 X 機型。」

「靠年增 1 億的新客戶支撐，使付費會員達 2.7 億人，服務營收劇烈加速，也沒有預計的大幅降價，更沒有發生回購 4000 億美元的謠傳。」

然而，在一個分析師情緒分歧的市場，有些太嚴峻，有些太樂觀，Cramer 認為投資者應該保持謹慎並做好功課。「蘋果的估計和世界上最大公司產生的熱情早已消失，對多數股票來說，這相當負面，但我認為蘋果是個特例，許多股票總是為了失望而存在，但蘋果不一樣，總是有數不盡的數字、更重要的數字會跳出來，無止盡的升級。」