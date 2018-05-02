〈蘋果財報優預期〉台積電及鴻海股價偏弱 分析師：股價仍在築底階段

美商蘋果財報公布，第 1 季營收、獲利表現皆優於預期，但相對包括台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 兩大蘋果概念權值股，股價今 (2) 日卻是下跌做收，證券分析師則認為，台積電與鴻海股價弱勢，是反映蘋果目前手上庫存仍高的利空，兩家公司受去化庫存影響第 2 季營收表現難亮眼，也導致股價持續處於築底階段。

台股蘋果概念股今日由大立光 (3008-TW)、華通 (2313-TW) 等股價反彈較明顯，但是台積電、鴻海則趨於弱勢，分析師黃漢成指出，大立光及華通在反映今年以來蘋果手機銷量不佳的事實，在股價下跌過程中，股價陸續初步築底完成，隨著第 1 季財報的發布，股價可望出現隨量能增加的反彈。

黃漢成說，台積電與鴻海在外資連續賣超下，股價底部跡象仍不明顯，目前仍在築底階段，現階段來看，台積電股價也難出現「V 型反轉」向上走勢，市場投資人也不敢在此位階輕易出手做多。

法人進出資料顯示，上個月外資賣超台積電 21.4 萬張，賣超鴻海 23.56 萬張，外資賣超這兩檔權值股方向一致，分析師也認為短期賣壓不會在一夕間扭轉。

分析師張陳浩說，蘋果首季財報較市場預期好，但深入分析蘋果財報內容顯示，蘋果庫存仍篇高，反映第 2 季硬體需求並不高，且蘋果加碼股利發放及自市場買回自家股票，顯示蘋果對手上現金運用上沒有新企圖及新發展規劃，也是造成台積電與鴻海的市場賣壓。