美貿易團應「帶著誠意」赴北京 若繼續強壓中國對話將非常困難

針對美中雙方將於本週四、週五兩天在北京就貿易爭端舉行對話之際，中國官方媒體《環球時報》週三發表社論指出，美方想透過對話解決問題，看來是迫切和認真的，但如果美方對中美貿易的認識不正確，繼續抱著可以強壓中國接受美方條件的看法，對話就將非常困難。美貿易對話團應帶著誠意來北京。文章內容指出，華盛頓不應認為前段時間向中國揮舞貿易大棒已經起作用，現在派代表團來談判，鋪出台階，中方自然會接受美方的這個台階，不再堅持自己的原則和利益。如此一打一談，「一切盡在華盛頓掌控中」。「即將在北京開啟的中美對話必須是平等的協商。美方代表團需要帶著誠意來。為發動貿易戰，美方近來將中美自然形成的雙邊互利貿易說成是中國對美『經濟侵略』，而華盛頓很清楚這頂帽子是硬扣給中國的，根本沒有事實依據。」



舉行這次對話，雙方首先要實事求是看待中美貿易的性質，在承認它為兩國經濟發展都做出貢獻的基礎上尋求雙邊貿易的平衡。



迄今美方公布部分對中國貿易施壓措施和計畫，皆遭到中方的對等回擊。雙方的態度和訴求都已經很清楚，分歧之大也很清楚。既然對話，就不能試圖以自己的條件壓倒對方的條件，那是貿易戰要做的事。談判則應是另一種邏輯，即尋找中美雙方的最大公約數。



評論內容也提到，中國是與美國旗鼓相當的大市場，華盛頓的主要經濟官員傾巢出動前來談判，反映美方對中美貿易的重視。「我們希望這種重視表現在美方談判態度的靈活性上，華盛頓應當知道，中國不會像中小市場那樣一遇壓力就放棄原則。」



美方提出的幾大要求中，有的讓全世界都覺得很過分。例如美方要中國一年降低對美順差 1,000 億美元，誰都知道這不可能做到。中美之間絕大部分都是民間貿易，中美兩國政府怎麼有能力決定民間買什麼或不買什麼？中國政府一直願意縮小對美順差，相信也會積極考慮相關政策，但這不是可以通過行政方式下達指令性目標的事情。



美方強烈反對中國對高科技企業實施補貼，希望阻止中國科技進步。然而，發展高科技產業是中國的主權，華盛頓只能根據世界貿易組織 (WTO) 原則，與中方就高科技領域的紛爭進行協商。



美方對於對華貿易逆差不斷拉大有焦慮，中方是理解的。但造成美國對華貿易逆差的很大一部分原因來自於美國內部。華盛頓不能脅迫中國為美國拒絕做內部改革而導致的一連串問題埋單。中美貿易談判應當是為實現兩國貿易的可持續發展做出理性安排，而不是為方便美方的強買強賣制定規則。



據美方公布的消息，美中雙方將於本週四、週五兩天在北京就貿易爭端舉行對話，美方為此將組成包括美國駐華大使布蘭斯塔德、財長姆努欽、商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤、國家經濟委員會主任庫德洛、總統貿易顧問納瓦羅和總統貿易副顧問埃森斯塔特的豪華談判團隊。



另一方面，新華社週三報導，中國國務院副總理劉鶴將與美方代表團就共同關心的中美經貿問題交換意見。



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