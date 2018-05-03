美國糧商很受傷：中國減少自美進口黃豆 加大本土供應

「不管他們買什麼，反正不買美國的。」邦吉 CEO 稱，「他們從加拿大或是巴西，主要是巴西那裡購買黃豆，但就是故意不跟美國買任何東西。」

「你通常會在夏天為秋天的美國銷售做一些準備，這種事情現在沒有發生，…… 我懷疑在狀況變得明晰之前都不會發生。」 邦吉是美國四大糧商之一，公司 CEO Soren Schroder 在第一季業績披露後對媒體稱，糧商都不想承擔可能的關稅風險。

美國的黃豆主要在秋季收成，中國在夏季主要從南美地區進口黃豆。中美貿易情緒緊張，中國國務院關稅稅則委員會在 4 月 4 日發布公告，稱決定對原產於美國的黃豆、汽車、化工品等 14 類 106 項商品加征 25% 的關稅。

國務院當時並未公布加征時間，稱將視美國政府對華商品加征關稅實施情況另行公布。路透報導稱，美國貿易代表團已經於周四上午抵達北京，將於中午與中方會面磋商。

中國是美國農產品的第二大出口國，僅次於加拿大。黃豆是美國最重要的出口農產品，目前美國黃豆的價格約在 420 美元 / 噸，加徵 25% 的關稅，意味著出口到中國的黃豆將額外承擔超過 100 美元 / 噸的關稅開支。

美國農業部的最新數據顯示，美國糧商已經開始減少新一年度的對華出口。4 月 19 日，美國計劃在 9 月開始的新的銷售年度向中國銷售 95.4 萬噸黃豆，去年同期為 98.2 萬噸。

雖然美國主要的黃豆出口季尚未到來，但目前的數據顯示，今年以來，美國對華出口的黃豆量已經明顯少於 2017 年，也低於 5 年平均值。

黃豆還是中美貿易緊張形勢下最為重要的商品之一。美國種植黃豆的主要在中西部地區，均是川普的票倉。

減少自美進口黃豆的同時，另一方面，中國已經開始着手準備國內的黃豆供給。

4 月 28 日，吉林省長春市農業委員會在網站發布了《關於迅速落實 2018 年黃豆種植面積任務的緊急通知》，稱要將擴大黃豆種植面積作為當前農業生產的首要政治任務。

澎湃今日援引消息消息稱，黑龍江、吉林兩省今年將擴大黃豆種植面積，黑龍江省農業委員會日前召開專題會議，向省內各市下達了 2018 年全省擴種黃豆及新增耕地輪作試點任務表。

『新聞來源／華爾街見聞』