標準資源控股(00091-HK)可換股票據重組協議已告失效

標準資源控股(00091-HK)公布，由於可換股票據重組協議所載之若干條件未能於2018年4月30日或之前達成，可換股票據重組協議已告失效，各訂約方於其項下概無任何義務及責任。根據日期為2018年3月19日之承諾函件，票據持有人承諾，截至2019年3月31日之前概不會要求償還現有可換股票據。因此，董事局並不認為可換股票據重組協議失效將對集團之財務狀況及營運造成任何重大不利影響

今年2月2日，標準資源控股公布與票據持有人訂立可換股票據重組協議，於可換股票據重組協議日期，New Alexander為未償還本金總額3.65億元之現有可換股票據之持有人。新可換股票據到期日為2021年底，換股價為每股兌換股份0.05元。新可換股票據附有利息，由發行日期至到期日(包括首尾兩日)計每年2厘。

該公司當時稱，公司並無維持充足現金資源贖回未償還之現有可換股票據。若無發行新可換股票據，公司將須尋求其他融資途徑，以贖回未償還之現有可換股票據，並維持合適水平之營運資金作集團之營運用途。

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