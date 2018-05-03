小米今申請上市 傳IPO估值逾7850億港元

中國科技公司正加快全球融資的步伐，擬於今年下半年至明年上市，料該批「獨角獸」估值達 5000 億美元 (約 3.9 兆港元)。另市場矚目的小米將於今 (3) 日遞交上市申請，大陸媒體透露，小米的 IPO(首次公開發行)估值定在 1000 億美元 (約 7850 億港元) 以上。

《華爾街日報》引述知情人士指出，一批中國科技公司正加快推進從全球資本市埸融資的計劃，該批「國產」獨角獸估值料達 5000 億美元。中港兩地上市規則放寬，是催化中國手機及互聯網行業的競爭，令獨角獸估值及股東的壓力不斷趨升。

香港的全明星投資基金 (All-Stars Investment Ltd.) 首席投資長季衛東 (Richard Ji) 表示，最近香港交易所發佈 IPO 新規允許雙重股權結構公司上市，這一舉措影響很大，使得科技創業者能夠保留對公司的控制權，並在臨近本土市場的地方上市。

香港《文匯報》報導，美國投行正試圖在此次潛在的 IPO 盛宴中分一杯羹。據知情人士透露，近幾個月一些美國銀行家在中國花費了更多時間，拉攏各家公司並游說它們上市。香港的一些銀行一直在擴大面向科技領域的銀行家團隊。

投行華興資本 (China Renaissance) 的董事總經理 Kai Fang 表示，考慮進行 IPO 的公司和希望購買股份的投資者帶來了更多工作量，他團隊中的銀行家有時一星期可能工作多達 100 個小時。

券商里昂證券 (CLSA) 大中華區股票資本市場主管 Li Hang 說，最近的科技公司 IPO 中出現了更多的機構投資者，反映出這個市場已經更為成熟、發展程度更高。

另據《星島日報》報導，港交所本周開始接受新經濟企業上市的申請，小米會在今 (3) 日向聯交所遞交上市申請，成為首家擁同股不同權架權的企業，在新上市規則之下申請上市。分析指出，小米創辦人雷軍期望公司定位為互聯網公司，而非只做智能手機等硬體的企業。

大陸傳媒透露，小米 IPO 估值在 1000 億美元以上，並正爭取達至 1200 億美元 (約 9420 億港元)，基礎投資者定價於 800 億美元(約 6280 億港元) 以上。

報導續指，小米舊股的轉讓價格區間亦已制定，近期智通財經小米舊股份額轉讓為標的資產智通小米專項基金完成交割，最終交割價格在 800 億美元估值以上。

其他新股方面，香港《明報》報導，中國平安 (2318-HK) 旗下的平安健康醫療科技 (又稱平安好醫生)(1833-HK) 將於本周五 (4 日) 在主板掛牌，基金暗盤一度出現每股 62.4 元 (港元，下同) 的出價，購入 14 萬股，較招股價 54.8 元高出 13.87%，惟未有成交。

另外，本地香港咖啡紅茶供應商捷榮國際 (2119-HK) 的次日孖展 (融資) 額已逾 17 億元，綜合 5 間券商數據顯示，輝立的孖展額約 8.7 億元，耀才接近 7 億元，海通國際為 1 億元，信誠證券達 3000 萬元，而永豐金融則為 700 萬元；以該股的 5200 萬元集資額計，相當於超額認購近 32 倍。