小米傳今日遞交上市申請 抽資效應或令港股悶局難破

傳小米今 (2) 日遞交上市申請，最快 6 月底至 7 月初掛牌，亦即約 6 月中招股。小米料為「同股不同權」新股打頭陣，預料集資至少 100 億美元 (785 億港元)，成為今年集資額最大新股，也是 2010 年友邦 (1299-HK) 以來最大型新股。

金融界報導，小米上市，受益的 A 股包括：為小米提供供應鏈管理服務的普路通 (002769-CN)；負責小米移動電源的天津工廠卓翼科技 (002369-CN；正為小米代工新產品 soundbar 的奮達科技 (002681-CN)，預計年產量超 70 萬台；與小米深度合作，打造智慧出行極致品牌「90 分」，並合資設立上海潤米與上海碩米的開潤股份 (300577-CN)，以及小米系列手機外觀件供應商長盈精密閉的 (300115-CN) 等。

以往大型新股招股期間，市場資金抽緊，港股表現多乏善可陳，這次巨無霸小米招股，是否會讓港股悶局難以改善？

據香港經濟日報報導，友邦 2010 年 10 月招股集資 1383 億元 (港元，下同)，凍資 1100 億元，較公開發售金額 138 億元超購約 7 倍，而友邦招股期間，港股表現較差，期內挫 2.3%；友邦上市後，巨額資金回籠，5 日間恒指急升 5.7%，並創出該年高位。

不過，抽資效應在 2 檔大型內銀包括農行 (1288-HK) 及郵儲行 (1658-HK) 招股時沒有完全反映。農行 2010 年 6 月 A+H 招股上市，當中 H 股集資 813 億元，凍資不足 400 億元。儘管散戶反應未見踴躍，惟基金大戶若認購農行，或須相對減持其餘內銀股，而農行招股至上市期間，恒指跌約 1%，但農行上市後港股未見回勇，或與資金回籠效應甚微有關。

郵儲行 2016 年 9 月招股，集資近 600 億元，即使當時市況不俗，但郵儲行招股反應一般，僅凍資 83 億元，較公開發售金額 31.36 億元超購 1.6 倍。凍結資金微不足道，期間恒指升 1.5%，郵儲行上市後港股再升 0.5%。

據統計，過去大半年有多檔凍資數千億元的新股上市，招股期間港股均表現乏力；近日平安好醫生 (1833-HK) 招股，大市成交明顯回落，加上貿易戰等陰霾下，市況亦未見明朗。

大型新股招股令市場資金抽緊，拆款利率水準提高。(圖：香港財資市場公會)

新浪財經引述香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，大型新股招股令市場資金抽緊，拆款利率水準提高，對市況有一定影響，但不至於大跌。惟這次情況不同，小米成首檔「同股不同權」股份上市，有助帶動氣氛，他相信未來 2 月維持上落市格局，直至升息明朗化。

未來 2 月還有一件大事，就是 A 股入摩，6 月起 A 股首階段納入 MSCI 指數，不過市場人士普遍認為投資者對 A 股的熱情早已減退，料對港股無甚提振作用。

小米概念股一覽