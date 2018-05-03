【異動股】東方明珠石油(00632-HK)股價暴跌26.03% 面臨嚴重財困

東方明珠石油(00632-HK)今早復牌後直線下挫，低見0.105港元，創下歷史新低。截止發稿，報0.108港元，跌26.03%，成交989.3萬股。

該公司昨晚公布，基於北方石油之債務重組以及擁有權及管理控制權之潛在變動，公司已向北方石油及Noble發出通知，終止認購協議。同時，亦已終止北方石油原計劃進一步提供之3000萬元貸款協議。因此，倘公司無法取得其他資金，可能無法繼續持續經營，公司正急切及積極地物色任何有意投資者以認購股份及/或尋求其他集資渠道。

2017年8月，東方明珠石油與北方石油及Noble簽訂諒解備忘錄，對方意向認購東方明珠96.93億股新股，每股作價0.02元。完成後，北方石油將持有超過30%股本，須按例提出強制性現金要約。Noble由公司主席樊麗真全資擁有。

2017年止，集團現金及現金等價物結餘僅450萬元。至今，未償還貸款總額約6600萬元，其中包括北方石油提供之2500萬元，全數均須於六個月內償還，連同營運資金需求，公司面臨嚴重流動資金及財務困難。

鑒於終止認購協議及3000萬元貸款協議，倘公司無法取得其他資金，其可能無法繼續持續經營，並須作出調整以撇減集團資產之賬面值至其可收回金額，以對任何可能產生之進一步負債作出撥備，且須將非流動資產及非流動負債重新分類為流動資產及流動負債。公司正急切及積極地物色任何有意投資者以認購股份及╱或尋求其他集資渠道。

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