騰訊(00700-HK)再失390元關 港交所(00388-HK)匯控(00005-HK)報跌

美股下跌，在ADR交易的藍籌全線報跌，港股ADR指數按比例計算，收報30522點，跌201點，跌0.66%。
騰訊控股(007000-HK)ADR收報388.6元，較港收市跌4.8元；港交所(00388-HK)ADR收報258.81元，較港收市跌0.39元；匯控(00005-HK)ADR收報78.43元，較港收市跌0.02元。
內銀與內險股偏軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.15元，較港收市跌0.08元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.85元，較港收市跌0.08元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.99元，較港收市跌0.31元。
中海油(00883-HK)ADR收報13.21元，較港收市跌0.07元；中石油(00857-HK)ADR收報5.66元，較港收市跌0.04元；中石化(00386-HK)收報7.63元，較港收市跌0.06元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報74.38元，較港收市跌0.42元；聯通(00762-HK)ADR收報10.92元，較港收市跌0.08元；中電信(00728-HK)ADR收報3.77元，無升跌。
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