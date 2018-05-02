會計師公會：建議政府可牽頭統籌香港企業管治

香港會計師公會對主要市場進行了一項涵蓋甚廣的企業管治研究，提出多項改善措施，包括建議由政府設立高層次的政治小組、加強獨立非執行董事對公司董事會的問責制，以及《證券及期貨條例》的執法權限應適用於更多董事會業務行為上。

香港大學亞洲國際金融法研究院Syren Johnstone認為，香港在過去二三十年來，企業管治方面邁出了大步伐，目前與國際保持同步水平。但漸趨被動的應對無法滿足香港保持國際金融中心的地位。但他續指，雖然在個別地方香港仍未跟上其他國家步伐，但總體上仍然向好。

他續指，在此次的建議中，一部分是可以很容易實施的，但未能實施基於兩方面考量。一方面是因為香港市場的規矩是需要進行公眾諮詢，Syren Johnstone認為這是一個好的市場文化；另一方面則是還需考慮到市場上不同持份者的利益。港交所同股不同權改革則是一個例子，這個早在多年前已開始討論的制度時至今日才得以落實。

香港會計師公會丁偉銓則肯定香港無論是否有同股不同權之改革，在投資者保護方面都具有非常全面的結構。此份研究報告中還建議引入集體賠償，考慮集體訴訟。對此，丁偉銓表示，目前狀況是，在投資者見到企業有不當行為時，卻沒有機制可以進行申訴，因此需要有一套機制可在法律上得到支持。

文：鄒舒惠

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