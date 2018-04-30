三大法人轉買超29.6億元 鴻海遭外資連25天賣超續平歷史最長紀錄

台股今 (30) 日受惠蘋果財報有機會報佳音，電子三雄強勢反彈，終場大漲 104.45 點，以 10657.88 點作收，順利收復年線；三大法人部分，外資及陸資賣超 0.05 億元，外資自營商賣超 0.64 億元，投信買超 7.62 億元，自營商自行買超 2.6 億元，自營商避險買超 19.43 億元，合計買超 29.61 億元。個股部分鴻海及台積電外資賣超張數大減，惟鴻海仍遭外資連 25 賣，持續追平歷史最長紀錄。

期貨部分，三大法人則是土洋對作，外資減碼多單 1552 口，淨部位多單降到 30875 口；投信回補空單 812 口，淨部位空單來到 25940 口；自營商回補空單 414 口，淨部位空單來到 4870 口，合計三大法人減碼空單 326 口，淨部位多單為 65 口。

外資今天雖然繼續賣超電子權值股，不過賣超台積電、鴻海力道明顯減少，甚至股王大立光還獲得外資加碼，但是友達、仁寶、台達電、廣達、光寶科、台郡、燿華等，外資賣超仍超過 2000 張。至於低價電子股也見到外資加碼，包括聯電、晶電、華邦電、旺宏等。

金融股則是繼續獲得外資加碼，包括新光金、玉山金、開發金、富邦金、永豐金、兆豐金、國泰金、元大金、合庫金、中信金、華南金、第一金等，都見到外資買盤湧入。

至於外資對於傳產股的買盤也不弱，遠東新、長榮航、長榮、台泥、亞泥、遠百、華新、華航、統一等，外資買超張數也超過 3000 張。

ETF 部分，外資連續 6 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是又重新轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天買超。

外資集中市場買超第 1 名是新光金，買超張數 19221 張，第 2 名聯電，買超張數 19202 張，第 3 名玉山金，買超張數 16804 張，第 4 名開發金，買超 16664 張，第 5 名元大滬深 300 正 2，買超 14460 張，6 到 10 名依序為，遠東新，買超 9705 張；晶電，買超 8133 張；元富證，買超 7662 張；臺企銀，買超 7320 張；長榮航，買超 6761 張。

外資集中市場賣超第 1 名為友達，賣超張數 17015 張，第 2 名富邦 VIX，賣超 11411 張，第 3 名錸德，賣超 7096 張，第 4 名仁寶，賣超 5670 張，第 5 名瑞儀，賣超 3945 張，第 6 到 10 名依序為，台達電，賣超 3497 張，台積電，賣超 2741 張，廣達，賣超 2575 張，光寶科，賣超 2553 張，台郡，賣超 2483 張。

法人表示，外資今天雖然仍是賣超台股，不過賣超金額僅不到 1 億元，儘管台積電及鴻海續遭外資賣超，但是賣超張數僅 1000 多張，顯示外資態度已經沒有那麼偏空，也讓指數得以重新站上年線，只不過能否站穩，還要看蘋果財報及展望，能不能讓蘋概股重新獲得資金關愛。