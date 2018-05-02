【華冠投顧】關鍵C-5來臨 打底關鍵看明天?

范振鴻 分析師

振鴻關注個股: 8489 三貝德、1477 聚陽、5287 數字、2903 遠百、1904 正隆

加權指數今日開高走低下跌 39 點成交量 1281 億，是否記得振鴻在 4 月 20 日曾說過修正期至少為 5~10 天， 今天是修正以來第 8 個交易日，若如我預期，台股最快將在兩日內出現止跌確認。

周一的分析談到，『反彈站上 10618 完成 C-4 型態，代表短線的空頭結構破壞，從另一角度來說，便是指數短線在這邊止跌的可能性升高很多，這邊預期在未來幾天還會有ㄧ次 C-5 空頭攻擊的機會，多頭需要挺過這一次攻擊，才能確認止跌』。

而今天尾盤的下殺，便很有可能要進入 C-5 的攻擊，而這邊大概就是三種狀況帶大家觀察：

『不破前低，破底翻，主跌延伸』前兩個自然就是有利多頭發展，後一種就是要腳底抹油了。 為什麼會有如此兩極的發展呢? 主要就是日線還是很強勁的空頭，趨勢要扭轉要從短線開始，如果短線止跌失敗，就要留意後面還有未知的利空。

個股方面，一樣建議大家著重在大盤跌他不跌且籌碼集中的個股，若止跌成功，這些就會很有機會成為下一波強勢股。



作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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