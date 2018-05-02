渣打(02888-HK)賀方德﹕冀股東可欣賞管理層努力成果

渣打集團(02888-HK)公布截至今年3月底止首季業績，期內收入增加7%至38.73億美元，其他經營成本則增加5%至21.66億美元，除稅前基本溢利為12.57億美元，按年增加20%，除稅前法定溢利為11.87億美元，按年增加20%。於季度業績報告內，行政總裁溫拓思預期可以達到收入錄得5至7%中期目標範圍內的高水平。財務總監賀方德於電話會議內則透露，有信心該行股本回報率可以達到8%。

在今年首季渣打4項主要業務收入均錄得增長，其中企業及機構銀行業務收入按年增加7%至17.42億美元，零售銀行業務收入增長14%至13.39億美元，商業銀行業務收入按年增加7%至3.51億美元，私人銀行業務收入增加23%。

在今年首季內，渣打貸款及存款均有增長，貸款按年增加3%，存款則上升1%。賀方德指出在今年首季該行淨息差拉闊了2個點子，惟亦指出受到客戶組合影響導致存款利率上升。該行會致力會調整存戶組合。

賀方德又透露在今年首季，香港業務表現強勁，並是該行單一最大盈利貢獻之源。截至今年3月底，包括香港在內的大中華及北亞地區市場，收入為15.64億美元，按年增加13%。

被問及未來股息走勢時，賀方德指出截至今年3月底該行普通股一線資本比率達13.9%，有信心可以向股東派發全年股息。此外他又指出管理層已促使該行轉虧為盈，相信股東們會欣賞管理層過往作出的努力。

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