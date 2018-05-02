據央行5月2日消息，在3月26日成功試運行的基礎上，2018年5月2日，人民币跨境支付系統(二期)全面投産，符合要求的直接參與者同步上線。人民币跨境支付系統(CIPS)向境内外參與者的跨境人民币業務提供資金清算結算服務，為人民币國際化鋪設“高速公路”，是符合國際标準的重要金融基礎設施。截至2018年3月底，CIPS共有31家境内外直接參與者，695家境内外間接參與者，實際業務範圍已延伸到148個國家和地區。

相比較CIPS(一期)，CIPS(二期)在功能特點上進行了改進和完善：一是運行時間由5×12小時延長至5×24小時+4小時，實現對全球各時區金融市場的全覆蓋;二是在實時全額結算模式的基礎上引入定時淨額結算機制，滿足參與者的差異化需求，便利跨境電子商務;三是業務模式設計既符合國際标準，又兼顧可推廣可拓展要求，支持多種金融市場業務的資金結算;四是豐富參與者類型，引入金融市場基礎設施類直接參與者;五是系統功能支持境外直接參與者擴容，為引入更多符合條件的境外機構做好準備。考慮到CIPS(二期)時序調整後的夜間時段正值歐美金融市場的營業時間，為滿足境内外直接參與者夜間調劑流動性的需要,保障支付清算安全，人民銀行研究決定銀行間貨币市場加開夜盤。

CIPS的建成運行是我國金融市場基礎設施建設的裡程碑事件，标志着人民币國内/國際支付統籌兼顧的現代化支付體系建設取得重要進展。未來，CIPS將根據市場需求和人民币國際化發展的要求繼續升級完善，不斷提升服務水平，為人民币全球使用提供重要保障和支撐，積極支持金融市場跨境互聯互通。

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