【華冠投顧】底部訊號確立 留意財報績優股、文創股表現

◆ 劉彥良 盤後分析

今日亞股普遍拉回，台股在盤中面多空對峙後最終也由空方勝出，終場下跌 39 點收 10618 點，成交量 1279 億元。

即使今日台股收跌，但 5 日線成功翻揚，代表本波急跌段的底部訊號成型，接下來將挑戰 10758、10889，但若前低 10478 失守則視為打底失敗。

由於是反彈波，指數的空間不會太大，但是隨著季報、月報的公告，財報績優股將會有所表現，同時一向由內資主導的文創股有機會在風電股轉弱後接棒演出。

文創股王「8489 三貝德」，Q1 營收年增 9 成，且 4 月營收可望改寫新高。橫向整理 4 個月後最近才開始啟動攻勢，今天再改寫收盤價新高至 355 元。

「小泰博」4107 邦特，Q1 營收年增 14%，而且匯損影響較去年大大減低，財報可期。今日拉回量縮守 5 日線，法人籌碼安定，突破頸線 121.5 元是遲早的事。

「小飆股」5478 智冠，支付業務可望損益兩平，加上子公司們發表新遊戲、取得韓國美術訂單、俄國遊戲代理權等，營運將優於去年。主力籌碼安定，且為遊戲股中難得的均線多頭結構，隨時會補量挑戰前高。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估