【華冠投顧】武傑電台: 台股尾盤下挫!信心關卡!

◆ 信心關卡

台北股市早盤小漲 + 7 點開出，在股王大立光的帶領下，指數一度來挑戰年線；可惜尾盤過後，台積電的賣壓加大，指數終場下跌 - 39 點作收，收在 10618 點，成交量 1279 億。

外資今天再賣 - 60 億，受到台積電的壓抑，指數今天挑戰年線『曇花一現』。不過，今天的賣盤依舊集中大型權值股身上；扣除台積電和鴻海的影響，整體盤面是漲多跌少。對於本周台股盤勢的看法，延續上星期五給大家的分析… 台股就像是『壓縮的小皮球』…『壓的愈深』，接下來就『彈的愈高』。展望本周台股可望先來挑戰 10700 點『信心關卡』!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事、台積電財報不如預期… 等，近期常常受到利空因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質；今日台股開盤上漲 7 點，最終收盤收跌 39 點，收在 10618 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況有加入武傑 LINE@家族的朋友，武傑會適時在 LINE@家族給大家一些看法與提醒，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!

武傑關注個股:

1. 合一 (4743):

3 月營收 387 萬 8000 元，續創新高，較上月增加 116.28%，較 106 年同月增加 894.36%；累計 107 年 1-3 月營收 734 萬 7000 元，較 106 年同期增加 1666.11%。

操作建議： 營運成長及藥證即將過關，帶動追價力道。短線在消息面的主導下，建議延著五日均線操作即可。短線支撐：33 塊。

2. 華新科 (2492):

今年第一季合併營收 67.1 億元，年增 45.25%，營收創下單季歷史新高，積層陶瓷電容 (MLCC) 日廠持續退出，加上中國大陸落實環保政策，導致晶片電阻供給缺口擴大，難以抑制 MLCC、晶片電阻兩大價格漲勢，因此華新科成最大受惠者，帶動整體營收及獲利。

操作建議： 被動元件漲價效應延燒，不過整體相關個股漲勢並不一致；華新科當沖率偏高，不建議過度追價。短線支撐：200 塊。

3. 頎邦 (6147):

2017 年合併營收創 184.27 億元新高，年增 6.79％，毛利率 24.32％、營益率 17.3％亦雙創近 5 年高點。受惠本業獲利轉強，歸屬業主稅後淨利 22.53 億元，年增 13.14％，每股盈餘 3.47 元，優於前年 3.07 元，雙創近 3 年高點。

操作建議： 受惠全螢幕的需求提升，營運持續成長，可望谷底翻揚。短線支撐：60 塊。

4. 世紀鋼 (9958):

經濟部本周一（4 月 30 日）公布離岸風力發電遴選結果，今（2）日股市開盤後，離岸風電相關個股表現疲軟 。

操作建議： 風電相關個股延續先前的觀點，題材已經告一段落，整理時間恐怕會有一段很長的時間，逢高減碼。短線壓力：72 塊。

5. 上銀 (2049):

2018 漢諾威工業展登場，今年大秀智慧型整合方案，包括六軸機械手臂、智慧監控診斷螺桿、直驅迴轉工作台等，全力搶攻歐洲市場。

操作建議：

短線獲利回吐賣壓可望告一段落，預計股價在季線附近橫盤擴底。短線支撐：400 塊。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2492 華新科、3661 世芯 KY、4190 佐登 KY、4114 健喬、4743 合一… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

9958 世紀鋼、8432 東生華、2013 中鋼構、3708 上緯投、6150 憾訊、2388 威盛、2049 上銀… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估