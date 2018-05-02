【日盛投顧】OTC重新回到半年線以上

◆盤勢分析

1. 台股周三開盤雖因前一天美股上漲激勵開小高，但因盤中亞股走弱，加上先前賣壓仍不輕，終場指數仍下跌 39.07 點，跌幅 0.37%，收在 10618.81 點，成交金額為 1279.84 億元，至於 OTC 則上漲 0.73% 重新回到半年線以上。

2. 台股 4/30 周一指數雖已回到年線 10597 點以上，但僅是一天收盤表現，仍無法完全確立年線完全站穩，得持續在年線附近整理，如要市場增加持股信心，恐怕得再多觀察 2~3 天，由於短線 9 日 KD 已在低檔向上交叉來 23.14 與 21.51 附近，加上後半周將陸續有 4 月營收表現較佳公司會提早宣布，因此仍有機會站穩，短線時間較大壓力在下一周，而下彎月線約 10750~10800 點則為短線主要壓力區，而支撐則為 4/30 長紅 K 線低點附近，極短線指數將在預估約在 10550~10800 點間，因市場信心仍不足，表示買盤偏向低接，而不願拉抬，因此操作上宜拉長時間才易見到獲利。

3. 法人籌碼：三大法人合計 - 76.06 億元；外資 - 60.62 億元、投信 + 4.55 億元、自營商 - 19.99 億元。

蘋概股、被動元件、矽晶圓、水泥與生技等族群逆勢中見攻勢

1. 電子類股:

(1) 蘋概股:

由於蘋果公布的財報優於市場預期，也讓 3008 大立光出現買氣，間接帶動此族群買氣，包括 4938 和碩、2474 可成與 6269 台郡等股都出現買盤回流，而緊接著又是到 4 月營收公布期，未來可持續留意營收數據。

(2) 被動元件族群:

近期有不少相關上下游公司表示缺貨，而得做被動元件搶貨動作，也增添市場持續對被動元件看好度，包括 2327 國巨、2492 華新科與 6173 信昌電等股都大漲，由於類股波段大漲一大段，因此族群買盤強度不一，短線將集中於較有競爭力的公司為主。

(3) 矽晶圓族群:

此部分族群營運迄今仍看好中，市場預期將公布 4 月營收仍佳而先出現買盤，包括 6182 合晶、6488 環球晶與 5483 中美晶等股走強，由於本波走勢仍穩健，可持續留意法人操作。

2. 非電子類股

(1) 水泥族群:

大陸上海市住建委 27 日公布禁止使用 32.5 和 32.5R 的通用矽酸鹽水泥用於建設工程，市場認為，為工程品質及環保因素，上海已為全中國全面停止使用低階水泥開出第一槍，因此有利於國內西進業者營運，加上此族群本身股利相當穩定，近期帶動此族群買盤，在有股息殖利率支撐，因此可持續留意包括 1101 台泥與 1102 亞泥等股走向。

(2) 生技族群:

因長期籌碼穩健，近期為盤面主流股，部分個股仍見攻勢，包括 4743 合一、4190 佐登 - KY、4114 健喬、4147 中裕、6472 保瑞與 4157 太景 *-KY 等股走強，由於為中小型股，因此仍得留意追價與籌碼流動風險。