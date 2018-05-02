〈陸攻半導體〉這次來真的！《中國製造2025》劍指英特爾、三星、台積電

中共國務院總理李克強提出的製造戰略計劃《中國製造 2025》中，將半導體產業視為首要發展目標，欲挑戰三星、英特爾與台積電的領先地位，中國首批 32 層 3D NAND 快閃記憶體晶片，預計將於今年內量產。

一、中國半導體產業發展現況

對於中國在記憶體市場，是否能成功挑戰三星、SK 海力士和東芝，紫光集團有舉足輕重的地位，該集團的子公司長江存儲科技公司正斥資 240 億美元，在武漢建立全國第一間先進的記憶體晶片製造工廠，它已從三星、SK 海力士、美光和南亞科挖走數千名工程師，並於 4 月 11 日開始，將製造設備移入工廠。

在宣布辭職前，紫光集團董事長趙偉國表示，長江存儲將在今年開始生產第一批的 32 層 3D NAND 快閃記憶體晶片，但 TrendForce 長期觀察市場的分析師 Avril Wu 表示，長江存儲最快在 2019 年底，才能成功生產業界標準的 64 層 3D NAND 快閃記憶體晶片。

Gartner 的分析師 Roger Sheng 表示，中國的記憶體晶片國內製造計畫，還有很長一段路要走，但 Gartner 預計，在 NAND 快閃記憶體領域，長江存儲可能會在 3 年內取代一些低階供應商，並在 5 年內與一線大廠展開競爭。

另一方面，知情人士透露，蘋果為全球最大的 NAND 快閃記憶體消費者，該公司最近訪問長江存儲，多家業內人士和分析師表示，蘋果無疑是希望能擴展記憶體晶片供應商，以降低對三星的依賴。

紫光集團的偷吃步

而欲在中國發展的國外晶片製造商，面臨進退兩難的局面，日經報導，不願具名的台灣晶片製造商表示，「從長遠來看，擴大在中國的先進生產基地，是目前參與者需衡量的決定，因為他們很可能會幫助到他們的競爭對手。」

舉例來說，台積電在中國南京花費 30 億美元，設立 16 奈米的晶圓廠，快速集結供應鏈生態系統，開始量產。

在紫光集團選擇在靠近台積電南京晶圓廠的地方，計劃投入 300 億美元建造一個規模達 2380 個籃球場的大型製造基地。台積電吸引許多供應商進駐南京，紫光集團將受惠於此。

台積電股價日線走勢圖

二、中國對半導體市場的影響層面

三星和美光看法

三星電子共同執行長金奇南（Kinam Kim）和美光執行長 Sanjay Mehrotra 皆感受到中國的攻勢，但他們表示，中國晶片製造商面臨進入該產業的高科技門檻，金奇南認為，僅管中國政府在大力支持這些本土公司，但在短時間內，科技的門檻很難透過鉅額投資跨越。

供應提升、影響價格

記憶體晶片市場波動性非常大，在供應短缺和需求不振之間擺動。儘管中國面臨技術障礙，但業界頂尖晶片製造商管理階層擔憂，中國企業可能會用廉價的半導體晶片襲捲市場，導致導供應過剩拉低價格的局面。

長江存儲預計生產 30 萬片 NAND 快閃記憶體晶片，相當於目前全球產量的 20％左右。CINNO Research 的分析師 Sean Yang 表示：「即使在 3 至 5 年內，只達到 1/3 或更少的目標，還是有可能造成記憶體晶片的價格大跌，並傷害目前供應商的獲利能力。