新華社評中美貿易磋商：談 要拿出誠意來

終於，備受矚目的中美貿易磋商要開始了。據最新消息，美國總統特使、財政部長梅努欽將率美方代表團於 3 日至 4 日出訪中國。中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴將與美方代表團就共同關心的中美經貿問題交換意見。這似乎給一段時間以來緊張的中美貿易摩擦帶來一絲轉機。不管怎樣，談總是件好事，中國談判的大門一直敞開，只是談要有誠意、有原則、講規矩。

從之前的貿易摩擦一度升級，到美國主動派強大陣容來華磋商，這是中國以堅定的意志、毅力和強大的實力堅決抵抗美單邊主義、保護主義行為的結果。美方此次派出包括財政部長梅努欽、商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤、總統經濟政策助理庫德洛等多位重量級人物的代表團，也顯示出美方對中美貿易的重視和對磋商的期望。

不遠萬里主動來華磋商的背後，美方可能也有自己的想法：面對中國不斷擴大開放的舉措，生怕自己搭不上中國改革開放的快車，分享不到中國開放的紅利和市場「大蛋糕」；國內農民、工商業界的多重壓力，以及動不動就上躥下跳的股市等一系列影響中期選舉的因素，恐怕都會成為美方主動來磋商的原因。

既然抱着誠意來了，想必也是希望能在達成協議上取得進展。要看到，這不僅是一次兩國之間的談判，更是一場多邊主義對單邊主義、自由貿易對保護主義的談判。得道多助，失道寡助。對於美國經濟存在的問題，如果不從自身找原因，繼續將責任歸咎於他人，不停地拿貿易逆差、知識產權等所謂的理由說事，一味高舉「制裁」大棒，最終不僅會破壞磋商，而且無益於問題的解決。

談，大門敞開；打，奉陪到底。這是中方一貫的立場。你來談，我與你談，中方會在平等互利的基礎上與你認真地談，但美方也要拿出談的誠意來，而不是漫天要價、強買強賣，談判應是努力尋求雙方最大公約數。

對於可能的結果，我們已經做好了全方位的準備。美方說，如果談不成就繼續對中國產品徵收關稅。對此，中國不會妥協屈服，言必信，行必果。正如此前我們一直以來的強硬反擊，繼續將同等力度的反制措施執行下去。貿易戰若開打，中國難免也會吃虧，但中國有集中統一領導的政治優勢、巨大的國內市場作支撐，有國際社會對多邊貿易體制和經濟全球化的支持，更能打持久戰。到時候只怕美方是損人不利己，遭殃受苦的還是那些美國的農民和企業家們。

『新聞來源／華爾街見聞』