台積電南京廠20個月實現16奈米量產 供應鏈已快速集結

從 2016 年 7 月 7 日動土，台積電南京廠僅花了 20 個月，就實現 16 奈米的晶圓量產。野心十足的中國南京市正靠著台積電、紫光兩大龍頭帶領，建立晶圓生態體系，從而建立心目中的「晶片之城」。

為了進一步擴大參與，南京江北新區近日還在新竹舉辦座談會，邀請台灣半導體更多知名企業與新創企業參與。

台積電南京公司總經理羅振球日前參加「IC 中國峰會」，提到 2015 年台積電剛來時，此地荒蕪一片，但到了 2017 年，所有配套設備都已改善好了。

台積電選擇南京，也讓整個半導體生態系統供應鏈群聚於此，在台積電之後，紫光、ARM、Synopsys、中感微、華大九天、晶門科技等，特別是中國排名居前的 IC 設計企業，已有半數在新區集聚，涵蓋上、中、下游全產業鏈。

值得注意的是，據《DeepTech 深科技》報導，許多台灣企業，如 IC 晶圓測試廠欣銓 (3264-TW)、IC 設計廠商創意 (3443-TW)，都陸續登陸，並傳出瑞昱 (2379-TW)、信驊 (5274-TW) 會是下一波進駐南京的企業。

統計顯示，2017 年全球半導體共 4000 億美元採購金額，中國大陸就占了 2500 億美元，進口額僅次於石油。但中國半導體晶片自製率低，台積電南京廠的量產，將有助推升「國產化」的比重。

中國為發展半導體產業，還成立了「國家集成電路產業投資基金」(也被簡稱為「大基金」)，目標融資 2000 億元人民幣。第一階段已經籌集 1400 億元人民幣，用於 20 多家上市公司。第二階段更準備廣納外資，持續強化創新與國際合作。

除了南京之外，合肥也希望靠京東方的集結，打造成「中國 IC 之都」，目標是 2020 年產值達到 500 億元人民幣。