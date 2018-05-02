信義玻璃獲選「最受機構投資者關注港股通公司」 集團實力深受資本市場認可

領先的汽車玻璃、節能建築玻璃及優質浮法玻璃綜合製造商信義玻璃控股有限公司（「信義玻璃」或「集團」）（股份代號：00868.HK）欣然宣佈，在2018年4月25日由約調研平台和格隆匯主辦的「第一屆最受機構投資者關注港股通公司評選頒獎暨機構交流會」上，喜獲「最受機構投資者關注港股通公司」大獎（「獎項」），充分顯示內地資本市場對公司實力的高度認可。

「最受機構投資者關注港股通公司」 評選備受內地機構投資者關注，被視為尋找港股投資標的重要參考指標之一，是由約調研平台上超過3萬名已通過實名認證的內地機構投資者和分析師用戶投票產生，真實反映內地機構投資者及分析師對公司的關注度及公司於內地資本市場的熱度。本次評選活動的另一主辦方格隆匯是目前國內最大、最權威的海外投資研究社交平台，會員人數接近千萬，相信本次獲獎亦有助於本集團鞏固及持續提升在內地最活躍的投資者群體中的關注度。

此次能夠在逾千家港股公司中脫穎而出，是對本集團多年來用心經營業務的巨大肯定，亦是滬、深港通開通以來，本集團加強與內地投資者溝通，注重與投資者長期關係的建立及維繫的成果。繼早前榮膺香港青年工業家協會頒授之「香港工商業獎：升級轉型獎」、2018年金玻獎「原片玻璃影響力品牌」、「港股綜合實力100強」及「最具投資價值獎」等獎項後，本次獲獎再度坐實本集團領先的行業地位及品牌實力。本集團深感榮幸的同時感謝一眾投資者與分析師的高度關注與認可。本集團未來會加快國際化步伐，把企業做強做好，為投資者與股東帶來更多回報，為社會作出更大貢獻。

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