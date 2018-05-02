【大行報告】高盛料匯控(00005-HK)首季純利按年升32.7%至41.54億美元

匯豐控股(00005-HK)將于本周五(4日)公布今年首季業績，摩根士丹利早前發表報告表示，估計匯控期内稅前盈利58.03億美元，按年升17%，經調整稅前利潤61.53億美元，按年升4%，料總體收入139.3億美元，按年升8%，按季升12%；淨利息收入按年升11%至75.19億美元，及手續費收入可按年升4%至33.65億美元。報告預計，匯控旗下香港業務首季收入按年升9%，經調整稅前利潤按年升10%至29.21億美元。該行預測，匯控至今年3月底普通股權一級比率(CET1)按季升20個基點至14.7%，有形股本回報率(RoTE)達到10.2%，按年升91個基點。
此外，高盛報告表示，預計匯控首季列賬基準除稅前利潤61.51億美元，按年升24%；純利41.54億美元，按年升32.7%；列賬基準收入139.26億美元，按年升7.2%；撥備4.97億美元，按年升111%；每股盈利0.21美元，每股派息0.1美元。普通股權一級比率14.7%，按年升48個基點。
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