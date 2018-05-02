〈財政部立院備詢〉台灣未被列入美鋼鋁稅豁免 對大陸鋼品雙反調查續進行

財政部長許虞哲今 (2) 日赴財委會專題報告「我國對大陸鋼品進行反補貼及反傾銷調查」，多名立委關注美關稅豁免，台灣仍未被列入，詢問對大陸鋼品雙反 (反補貼及反傾銷) 調查是否持續進行，許虞哲回應，會持續進行，4 月 16 日財政部已公告啟動雙反調查且已通知經濟部，目前經濟部正調查是否對我國產業造成損害，估在 5 月底前將初步調查認定結果通知財政部。

根據財政部書面報告指出，2018 年 4 月 11 日財政部關稅稅率審議小組第 6 次會議審議，決議依法進行調查，4 月 16 日公告對自中國大陸產製進口的特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不銹鋼冷軋鋼品 3 案進行反補貼調查；對不銹鋼熱軋鋼品及特定碳鋼冷軋鋼品進行雙反（傾銷及補貼）調查。

有關進口貨物有無補貼或傾銷的調查，主管機關為財政部，至於補貼或傾銷有無損害我國產業調查，主管機關則為經濟部。依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，經濟部應於接獲通知的翌日起 40 日內，將初步調查認定結果通知財政部。

若以 4 月 16 日財政部通知經濟部計算，5 月底前需將初步調查通知財政部，而財政部接獲經濟部通知的翌日起 70 日內，即 8 月初就會作成有無補貼或傾銷的初步認定，並決定是否臨時課徵平衡稅或反傾銷稅。

許虞哲表示，為了遏止不公平貿易，維護國內業者權益，並爭取我國輸美鋼鐵產品獲得美方調高關稅豁免，財政部及經濟部依規定就中國大陸 5 項鋼鐵產品進行反補貼及反傾銷調查，保護國內產業。初步統計大陸 5 項鋼品對台灣進口 1591 公噸、出口 1439 公噸。

經濟部常務次長王美花回應，中國鋼鐵產能過剩是國際的重大議題，美國這次要求各國須防堵中國鋼品借道轉運美國，因此除了台灣，各國也有許多相關因應措施，也都沒有被報復，只要調查符合 WTO 的規範，就不用擔心中國報復的問題。