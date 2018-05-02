〈蘋果財報優預期〉營運可望受惠 TPK法說聚焦三大重點

蘋果 iPhone X 砍單影響，觸控雙雄今年第 1 季營收季減幅度相當大，法人推估 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 首季有機會維持損平；法說會明 (3) 日登場，除聚焦首季財報及第 2 季展望外，市場也關注總經理兼執行長江懷海的發展規劃，宸鴻今 (2) 日在法說前持續反彈。

TPK-KY 今年第 1 季合併營收 208.54 億元，季減 36.6%，年減 2.6%；法人原預期，宸鴻今年首季營收季減約 35-40%，單季營收約 205-210 億元，營益率損平，單季力拚小幅獲利；實際結算首季營收符合法人預期，法人認為，上半年向來是傳統淡季，由於近年折舊費用下降，去年約 78 億元，預估今年可降至 70 億元，如果營業費用控制得宜，宸鴻首季有機會維持損平。

宸鴻預計 5 月 3 日召開法說會，公布第 1 季財報，前捷普科技 (Jabil) 執行副總及捷普集團綠點執行長江懷海接任宸鴻執行長，將首度現身主持法說，法人關切實際的財報數字，尤其是毛利率的表現；另外，第 2 季的展望包括營收、營益率的預期也是關注重點。

美系外資預估，今年新款 6.1 吋 LCD 面板 iPhone 需求恐將不如預期，宸鴻資本支出占營收比重從去年 3.4%，今年將提高到 7.8%，恐不利獲利，另外，預估今年每股純益降幅 12%，2019 年及 2020 年每股純益預估降幅分別為 8%、6%；因此調降宸鴻評等及目標價，將宸鴻評等從買進連降兩級至賣出，目標價由 118 元大幅下修到 60 元。

宸鴻預估今年資本支出 75 億元，年增 62%，主投資機器設備投資及新廠房建置，由於客戶新機技術難度提高，但出貨單價較高，預計可在下半年量產出貨，今年營運可望先蹲後跳。

若投資人有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：TPK 國泰 78 購 02 (074035-TW)、TPK 凱基 79 購 01 (074702-TW)、TPK 群益 79 購 03 (076122-TW) 等。