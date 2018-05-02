〈敬鵬桃園廠大火〉部分廠復工激勵 爆18年來單日大量收紅 終止連14黑頹勢

車用 PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 桃園平鎮廠區 P2、P3 廠火警延燒 41 小時於昨日下午撲滅，敬鵬並在昨日指出，部分停工處分的 P1、P5 廠已陸續復工，敬鵬股價今 (2) 日開低走高，爆 1.94 萬張大量，創近 18 年來單日新大量，收在 42 元，擺脫連 14 黑的頹勢，也收復 40.68 元每股淨值關卡。

敬鵬昨日指出，平鎮廠區火災的 P2、P3 廠受災損全面停工，至於部分停工處分的 P1 及 P5 廠，已在改善後於昨日恢復正常，桃園市府今日則表示，尚未對敬鵬發出復工同意函，市長鄭文燦更指出，擅自復工將吃上刑事責任。

敬鵬今天早盤以 38 元低檔開出後，一路有買盤推升股價，全場爆發出 1.94 萬張成交大量，然 18 年來單日最高成交量，股價收在盤中最高點的 42 元，股價上下震幅達 10.22%，也結束 14 支的連續黑 K 棒走勢。

敬鵬今年第 1 季受傳統淡季，且美元較去年同期弱勢，營收 56.8 億元，季增 2.7%，年減 5.6%，第 2 季雖然有季節性回溫需求帶動，但全球車市仍未見顯著復甦，在產業競爭壓力不減之下，又遭平鎮廠區 P2 及 P3 廠遭到大火，損失月產能高達 50 萬平方呎，對公司獲利更形成重大影響，敬鵬表示，損失的產能將尋求公司其他廠區的產能支應。

敬鵬汽車板全球市占率高達 13%，客戶涵蓋德國 BOSCH、Continental、日本 Denso 等車用電子大廠，敬鵬 2017 年營收 236.46 億元，汽車板比重占整體營收達 75%，消費性電子應用占 10%，工業產品應用占 9%，通訊電子應用占 3%，其他占 3%，換算下來，敬鵬去年在汽車板營收高達 177.34 億元，也寫新高紀錄。

敬鵬去年稅後純益 15.01 億元，每股純益 3.78 元，董事會決議，去年盈餘每股擬配發 2.25 元現金股利。