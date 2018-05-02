藍鼎國際在菲律賓獲批開發菲國文化綜合休閒娛樂度假區

（2018 年 5 月 1 日，香港）藍鼎國際發展有限公司（「藍鼎國際」，股份代號：00582）欣然宣佈， 其全資附屬公司 Landing Resorts Philippines Development Corporation （Landing Philippines）於菲律賓帕拉奈克市（Parañaque）Barangay Tambo 內的娛樂城（Entertainment City）經營設有娛樂場的綜合度假區的計劃已獲得帕拉奈克市 Sangguniang Panlungsod （帕拉奈克市立法機關 ，「帕拉奈克市議會」）批准。

該綜合度假區將在一幅約 95,700 平方米、計劃建築面積約 500,000 平方米的地塊上建設，將設有娛樂場、展現菲律賓豐富歷史、文化及傳統的室內主題公園、室內主題水上樂園、亞洲首個室內電影主題公園、世界級頂尖會議中心、豪華酒店、國際零售及餐飲設施。

藍鼎國際主席兼執行董事仰智慧博士表示：「我們對市長和帕拉奈克市議會對藍鼎國際計劃在娛樂城開發標誌性綜合度假區的大力支持深表感激，該綜合度假區以菲律賓文化為靈感，將展現菲律賓獨特的風格建築和室內設計，完美融合菲律賓的價值觀、文化和傳統。該度假區將命名為『NayonLanding』，意味著菲律賓豐富的文化遺產將登陸娛樂城。NayonLanding 將以家庭為導向， 成為截然不同的、必看、必須體驗的文化、休閒和娛樂目的地，觸動各年齡層海內外遊客的心靈，與晨麗娛樂場及度假城（Solaire Resort and Casino）、新濠天地馬尼拉（City of Dreams Manila）以及岡田馬尼拉（Okada Manila）組成娛樂場度假區，提升馬尼拉作為具有豐富文化傳統的現代化國際都市的美譽。」

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