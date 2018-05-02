港交所遲來的大喜日子?

4月30日，港交所(00388-HK)迎來大喜日子，香港終於趕上了新經濟浪潮，開始容許同股不同權企業，以及沒有收入的生物科技公司來港上市。港股也在熱烈祝賀，4月30日恒生指數大漲527.78點，至30,808.45點；港交所作為受惠方之一，股價亦升了4.8港元至257.2港元。

市場給予港交所的目標價(港元)

機構 目標價 (港元) 機構 目標價 (港元) 花旗 420元 中金 400元 光大證券 341元 里昂 320元 高盛 310元 野村 300元 摩根大通 300元 摩根士丹利 290元 銀河國際 330元 美銀美林 238元

首日市場反應如何? 港交所對香港《財華社》表示，已經收到了一些有關上市新規的上市申請諮詢；預計準發行人及其保薦人會適時遞交正式的上市申請；上市新規長期有效，準發行人毋須趕在新規生效首日遞交上市申請。

市場對港交所引入同股不同權公司，一直都充滿無限憧憬。2018年以來，港交所股價便曾高見306港元水平。而各大券商亦給予港交所高度期望，最牛的花旗給出的目標價高達420港元，按4月30日收市價計算，意味著仍有63%的潛在增長空間!

新經濟公司搶奪戰展開

金融市場也熱騰騰，與美國展開新經濟及生物科技公司新股市場爭奪戰。以往美國市場上市機制最自由，大部分新經濟公司為美國交易所包攬。香港證監會主席唐家成便曾指出，於美國上市的內地科網股，逾50%均採用同股不同權形式；以往它們無處容身，只有美國向它們招手。自2014年阿里巴巴捨香港遠赴美國敲響警鐘後，香港仍用了4、5年時間才能向現實低頭，修訂了上市規則。

各會計師行對香港2018年IPO集資預測

機構 金額(港元) 羅兵咸 2000-2500億 畢馬威 2500億 德勤 1600-1900億 安永 1500-2000億

擁抱新經濟股後，各大會計師行均看好2018年香港IPO市場表現，當中羅兵咸和畢馬威最樂觀，預期香港最多可以集資2500億港元，羅兵咸甚至認為香港有機會重返全球IPO一哥龍頭位置，當中三至四成貢獻來自新經濟公司，較2017年的28%為高。

市場估計有機會來港上市的新經濟公司，包括估值約1000億美元的螞蟻金服，估值約1000億美元的小米，估計約600億美元的陸金所，估值約30億美元的貓眼微影，估值約80億美元的平安一賬通，還有商湯科技、TNG等。

近800人出席生物科技峰會

同樣，生物科技公司以往也是以自由度最高的美國為首選上市地，2017年便吸引逾20家企業。這次香港對生物科技公司開綠燈，初步反應也非常熱烈，港交所早前主辦的香港生物科技峰會，便吸引了7、800人出席。市場傳出有9家生物科技公司有意來港上市，包括: Moderna Therapeutics，現代化製藥上海天士力，研發生物相似藥的復宏漢霖，癌症早期檢測GRAIL，高端生物藥物製作信達生物製藥，動物幹細胞研究PrimeGen Biotech，生物製藥研發北京盛諾基醫藥科技， 試管嬰兒服務茂宸(00273-HK)旗下醫療科技業務，針對糖尿病患者藥物華領醫藥。

科網股集中的美國 統領科技革命

2018年一季，香港IPO市場開局亦良好，達64只新股上市，同比增長64%；集資總額錄得244億港元元，增長84%，維持全球第5位。滬深兩市首季共完成37只新股發行，合共集資407億元人民幣，同比 72%及42%。而納斯達克的一季報告披露，期內來自上市服務收入同比增長10.7%至7200萬美元；新股上市37只，包括巨型新股IPO Dropbox和愛奇藝。

正如港交所行政總裁李小加所言，美國市場之所以能夠統領科技革命，重要因素之一是美國能成為科網公司主要上市地。今天，香港已為新經濟公司敞開大門，中國亦擬以CDR方式吸引同股不同權的科網股回流；科技+金融的推動下，環球科技將會迎來新格局嗎?

文: 周燕芬

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)