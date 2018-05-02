美歐貿易戰一觸即發 鋼鋁關稅談判陷僵局 德法英威脅報復

美國白宮於當地時間周一 (4 月 30 日) 月發布總統公告表示，美國將延長對歐盟、加拿大、墨西哥的鋼鋁關稅豁免期限直至 6 月 1 日，為相關談判爭取最後 30 天時間。對此，歐盟回應指，歐盟應獲永久豁免。

《星島日報》報導，川普 3 月 8 日已宣布，由於進口鋼鋁產品危害美國「國家安全」，美國將對進口鋼鋁產品分別徵收 25% 和 10% 的關稅，關稅措施於 3 月 23 日正式生效。白宮到 3 月 22 日同意暫時豁免對歐盟、阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥等經濟體的鋼鋁關稅直到 5 月 1 日，以便與這些經濟體協商應對全球鋼鋁產能過剩的方法。

根據白宮前日發布的總統公告，鑑於川普政府過去一個月與這些經濟體的談判進展，美國決定對上述經濟體的鋼鋁關稅分為三類區別對待。其中歐盟、加拿大、墨西哥獲延長鋼鋁關稅豁免期限至 6 月 1 日，繼續展開 3 天的談判。

歐盟昨日表示，美國無法用國安的理由使加徵關稅行為合理化，展延談判又延長市場不明朗，強調歐盟應獲全面及永久豁免。

香港《文匯報》綜合外電消息，為爭取永久豁免鋼鋁關稅，法國總統馬克宏和德國總理梅克爾上周先後訪美，與川普會談，然而川普立場未見軟化，無暗示會否延長豁免期。馬克宏、梅克爾與英國首相梅伊周一通電話後發表聯合聲明，同意若美國對歐盟實施懲罰性關稅，他們將在多邊貿易規則下採取果斷措施回應。

歐盟同時正擬訂報復清單，主要針對美國共和黨根據地製造的產品，例如田納西州生產的消閒用途快艇，以及亞利桑那州的數碼飛行記錄儀。美國商務部長羅斯上周六 (4 月 28 日) 表示，華府計劃延長部分國家的豁免權，但並非全部，也拒絕透露獲豁免的國家。

一名歐盟官員透露，川普要求歐盟把鋼鋁出口控制於 2 年前的 90% 水平，是歐盟無法接受的條件。

比利時財相歐佛特韋德表示，貿易戰發生，所有人都會成為輸家，促請各方保持冷靜。

法國財長勒梅爾稱，歐盟沒任何理由應承受美方的關稅措施，重申他們不是鋼鋁過度生產的元兇，不會在壓力下協商。多名歐盟官員亦認為華府的舉措冒犯，警告一旦大西洋之間爆發貿易戰，美歐都要付出沉重代價。

歐盟去年向美國出口總值約 77 億美元鋼鋁。美國開出條件，若歐盟開放汽車市場，調低美國汽車入口稅，便可獲延長豁免期。然而若歐盟接納要求，按照世界貿易組織 (WTO) 規定，亦須向其他世貿成員國的進口汽車給予相同條款。

德國私募基金 Bertelsmann 分析師彼得森表示，美國的要求令歐盟可能違反 WTO 規則，歐盟不可能退讓。

阿根廷外國貿易研究中心主管龐塞估計，關稅措施對全球經濟影響不大，但若貿易戰升級，後果則難以估計。