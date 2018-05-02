高盛：全球經濟放緩勢頭似已得到控制

在最新發布的《世界經濟展望》中，國際貨幣基金組織（IMF）預測，2020 年後世界經濟將走軟，美國經濟增長將放緩到低於潛在水平，一些新興市場和發展中經濟體的增長表現仍然欠佳。

但在高盛看來，第一季數據顯示，發達國家和新興經濟體之間出現分化，全球經濟放緩的勢頭似乎已經得到控制。

高盛自行建立了一個跟蹤全球 GDP 的指標，通過使用月度指標評估資訊流，並對尚未公布的經濟增長數據進行即時預測。在過去的兩年內，該指標曾顯示出全球經濟先上升後疲軟的走勢。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 團隊在最新的研報中指出，

發達市場第一季數據疲軟，但相比於 2017 年第四季相對較弱的狀況，新興市場實際 GDP 今年第一季必將反彈。因此，全球 GDP 增長放緩的勢頭似乎得到控制，跟蹤指標顯示，GDP 年化增長率為 4.1%。

今年第一季，美國實際 GDP 年化季環比初值為 2.3%，為 2015 年以來表現最佳的第一季數據，但仍遠不及前值的 2.9%。路透社當時認為，在勞動力市場趨緊和大規模財政刺激的背景下，美國經濟或只是暫時放緩。

反觀新興經濟體。中國第一季 GDP 年增率增長 6.8%，與去年第四季持平。消費支出對經濟增長的貢獻率為 77.8%，較去年同期增加 0.6 個百分點。分析師普遍認為，考慮到基建投資放緩、居民負債高位制約消費增速以及貿易部門或將面臨較大壓力等因素，第二季經濟增速或將放緩。

高盛認為，全球經濟增長在年初放緩，可歸因於天氣惡劣等短期負面影響以及中國春節假期所帶來的波動性。因此，高盛預計，今年第二季 GDP 增速將會反彈，這一點在美國將尤為明顯。此外，2018 年全球實際 GDP 增速仍將達到 4.1%。

『新聞來源／華爾街見聞』