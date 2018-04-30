英法德同意支持伊核協議 川普尚未決定是否退出

美國針對歐盟的懲罰性關稅即將於 5 月 1 日起生效，而美方並未就是否延長豁免期釋放明確信號。為商討對策，德國總理梅克爾近日分別與法國總統馬克宏、英國首相梅伊通話。3 國領導人商定在相關問題上保持緊密合作。

中新網報導，今年 3 月，美國宣佈將對歐盟等經濟體出口美國的鋼鋁加征關稅，此後美方又宣佈對歐盟臨時豁免至今年 5 月 1 日，是否延長豁免期則視磋商結果而定。

為爭取長期豁免，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 和德國總理梅克爾 (Angela Merkel)4 月下旬先後訪美，與美國總統川普舉行會談。然而，歐盟兩大經濟體領導人展開的遊說並未成功讓川普在關稅議題上鬆口。

29 日，德國聯邦政府發言人賽貝特 (Steffen Seibert) 通報，梅克爾已分別於 28 日和 29 日兩天與法國總統馬克宏和英國首相梅伊 (Theresa May) 通電話。3 國領導人在通話中就梅克爾和馬克宏本周訪美事宜交換了意見，並協調了立場。

賽貝特表示，梅克爾與馬克宏和梅伊 3 人一致認為，美方不應對歐盟採取政治性的貿易措施，否則歐盟就將在多邊貿易秩序框架下採取措施，以維護自身利益。

馬克宏 25 日在美國國會聯席會議 (Joint session) 上發表演說時，公開力挺自由貿易和多邊主義，暗批川普的「美國優先」政策。

而馬克宏訪美送給川普、兩人一起種在白宮草坪上的一株樹苗，在馬克宏離開美國後，也在白宮花園消失。

此外，賽貝特表示，3 國領導人一致支持美國繼續履行伊朗核協議。他們同時強調，德法英已準備好在更大的框架下與有關各方圍繞增加限制伊朗核能力的附加條款展開工作，尤其是針對伊朗的彈道導彈專案以及該國在這一地區扮演的角色等議題。德法英領導人商定，3 國將在前述議題上保持緊密合作。

在華盛頓，美國國家安全顧問博爾頓 (John Bolton)29 日表示，總統川普尚未決定美國是否退出伊核協議。

伊朗總統魯哈尼 (Hassan Rouhani)29 日則告訴馬克宏，伊核協議「沒得商量，伊朗不會接受承諾以外的任何限制」。

根據 2015 年 7 月伊朗與伊核問題有關各方達成的伊核協議，伊朗承諾限制其核計畫，國際社會將解除對伊制裁。不過，美國總統川普今年 1 月宣佈，「最後一次」延長美國對伊朗核問題的制裁豁免期，他將 5 月 12 日定為修改伊核協議的最後期限，揚言如果屆時沒有令他滿意的修改方案，美國將退出伊核協議。對此，伊朗方面表示，如果西方國家背棄伊核協議，伊朗將在 4 天內重啟 20% 豐度鈾濃縮活動。