由歷史看 貿易戰 如何重創經濟

根據 CNBC 分析報導，目前全球各國正面臨提高關稅的可能性，此時歷史提醒世人，貿易戰並非新鮮事。

國際貨幣基金 (IMF) 歷史學家詹姆士 (Harold James) 接受訪問時，回憶起了貿易戰讓國際社會嚐到的教訓。

他說，大蕭條的源頭就是貿易衝突。一切由美國的關稅開始，即 Hawley-Smoot 關稅法。

詹姆士說，在保護主義興盛的年代，這套法案的原始目的，在於保護美國農民。這套法案的正式名稱為 1930 年美國關稅法，對數千種進口至美國的商品提高關稅。

他說：「每位國會議員都希望為自己的選區，增加一點貢獻。結果變成對任何商品都大舉課稅的法案。」

詹姆士說，Smoot-Hawley 稅法的目的，是讓外國商品變得較貴，以鼓舞美國人購買國產商品。結果由於其他國家採取報復行動，亦提高進口關稅，一般美國人的商品價格因而上漲。

「1930 年，當該稅法生效，的確對世界經濟與世界貿易造成重大傷害，」詹姆士說。

大蕭條過後，像 IMF 等國際機構紛紛成立，協助阻止未來再發生貿易戰。各國也開始協商貿易協定，降低關稅，並承諾不會再調高。

「基本上，由 1950 年代至 2012 或 2013 年，每一年世界貿易成長均高於世界工業生產，」詹姆士說。