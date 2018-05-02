蘋果上季iPhone銷售低於預期 但獲利高於預期 其股價上漲4.1%

週二盤後交易中，蘋果股價上漲 4.1%，該公司 iPhone 銷售成長低於預期，但宣布加碼資金回饋計畫。

蘋果公布會計年度第二季淨利為 138 億美元，或每股 2.73 美元，去年同期獲利 110 億美元，或每股 2.10 美元。

根據 FactSet 公司調查結果顯示，分析師預估蘋果上季淨利為 135 億美元，或每股 2.62 美元。

營收上升 16% 至 611 億美元，略高於分析師預估的 609 億。

該公司宣布額外回購自家股票 1000 億美元，並調高季股利 16%。

蘋果第三季展望營收為 515 億至 535 億美元。分析師預估該公司第三季營收為 515 億美元。

蘋果上季 iPhones 銷售 5220 萬支，低於預估的 5300 萬支。該公司 iPhone 銷售創造營收 380 億美元，低於預估的 391 億美元。

但蘋果服務部門營收上升 31% 至 91 億美元，高於預估的 84 億。

「在 3 月結束的一季，客戶每週選擇 iPhone X 的數量高於任何其他 iPhone，一如於 12 月結束的一季推出時一般，」執行長庫克於發布會上說。「我們在所有四大地區的營收均成長，中國與日本地區成長逾 20%。」

過去 12 個月，蘋果股價上漲了 15%，同一期間，道瓊工業平均指數亦上漲 15%。