美股盤中─ 5月第一交易日 國防類股大跌 道瓊重挫逾300點

5 月第一個交易日，美國股市中場走低，道瓊大跌逾 300 點，國防類股大幅下跌，帶來拖累。波音股價下跌 2%，使得道瓊飽受壓力。投資人等待蘋果公布第一季財報。

台北時間 23:52

道瓊工業平均指數下跌 275.74 點或 1.14% 至 23887.41。

Nasdaq 指數下跌 12.62 點或 0.17% 至 7053.65。

S&P 500 指數下跌 14.33 點或 0.55% 至 2633.72。

今日收盤後，蘋果將公布會計年度第二季獲利與營收。

分析師說，蘋果今晚公布財報，讓大多基本面投資人無意大幅改變風險。但即使執行長庫克今晚公布結果不佳，大多分析師仍將認為蘋果第一季完全成功。

目前為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，79.4% 獲利優於預期。默克，輝瑞等公司今日均公布獲利優於預期。

投資人亦注意華盛頓，Fed 今日開始舉行為期二天的政策會議。投資人不預期 Fed 會改變利率，但將注意央行對通貨膨脹與經濟的觀點。

分析師說，壞消息是，通貨膨脹壓力在增加。好消息是，Fed 必須有所作為。Fed 於 2012 年初公開宣布將推升通貨膨脹至接近 2% 目標後， 便一直努力不懈。

「現在，他們的任務似乎已經完成。Fed 官員可能持續他們所宣布的緩慢緊縮貨幣政策路線。」

經濟數據方面，美國 ISM 公布 4 月製造業指數為 57.3。