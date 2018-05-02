吃了砰陀鐵了心 WhatsApp創辦人離職外 擬退出fb董事會

每天超過 10 億用戶使用的 facebook(FB-US) 旗下手機通訊程式 WhatsApp，其共同創辦人兼行政總裁庫姆 (Jan Koum) 周一 (4 月 30 日) 宣布離職。傳主因是庫姆與母公司 facebook 在 WhatsApp 的私隱策略上發生衝突，不滿 facebook 企圖取用 WhatsApp 的個人數據，並弱化其加密性。

綜合星島日報、香港文匯報報導，庫姆周一在社交網站 fb 貼文證實自己將離職。他說：「自阿克頓和我開創 WhatsApp 以來，已將近 10 年，這是與一些最棒的人走過的驚奇旅程。但這對我來說該是離去的時候了。」阿克頓 (Brian Acton) 是 WhatsApp 的另一共同創辦人，已在去年離開公司。

庫姆沒有進一步解釋自己離開的原因，只說現在是時候讓他可花較多時間玩車和飛碟。庫姆除了辭去 WhatsApp 行政總裁外，也計畫退出 fb 董事會，但離職的具體時間未悉。

《華盛頓郵報》引述匿名消息人士報導，庫姆選擇離開是由於他與母公司 fb 高層在 WhatsApp 的私隱策略上發生衝突，因為 WhatsApp 的個人數據擬要與 fb 分享，而 WhatsApp 的資訊加密性也被企圖弱化。

庫姆是烏克蘭移民，年輕時與父母移居美國，2009 年與雅虎同事阿克頓聯合創立 WhatsApp，並於 2014 年以 190 億美元出售給 fb。

fb 早前捲入創辦以來最嚴重資料外泄風波，美國國會傳召了創辦人兼行政總裁祖克伯 (Mark Zuckerberg) 出席聽證會。阿克頓狠狠踩舊夥伴 fb 一腳，公開呼籲大家刪除 fb 帳號。

由 WhatsApp 草創時期開始，阿克頓一直強調保護個人隱私資料何其重要，現在庫姆也將離開，fb 將因此失去內部另一最強烈倡議隱私的人士。

英美傳媒月前揭發，美國總統川普在 2016 年大選期間聘用大數據公司「劍橋分析」，在未經授權下收集 fb 8000 多萬用戶資料，向用戶投放政治廣告，事件被形容為社交媒體面世以來最大宗數據洩漏事故。

庫姆數年前已經警告，如果 fb 再為了增加利潤而強制要求 WhatsApp 改變其營運模式，他將與之抗衡。祖克伯感謝庫姆的教導，包括資訊加密技術等，並強調這些價值將永遠是 WhatsApp 的核心。

fb 股價周二 (1 日) 收報 173.86 美元或 + 1.08%。