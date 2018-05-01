「股王」騰訊(00700-HK)ADR失守390元 港交所(00388-HK)俏

美股3大指數先升後跌，港股ADR指數亦隨下跌，按比例計算收報30583點，跌225點，跌0.74%。
「股王」騰訊(00700-HK)失守390元，ADR收報385.58元，較港收市跌5.42元；港交所(00388-HK)昨日開始接受同股不同權及未有盈利生物科技公司來港上市申請，港股昨日走勢佳，並延續至ADR的交易時段，ADR收報258.28元，較港收市升1.08元；匯豐控股(00005-HK)亦造好，ADR收報78.89元，較港收市升0.19元。
內銀股偏軟，建設銀行(00939-HK)收報8.2元，較港收市跌0.12元；工商銀行(01398-HK)收報6.86元，較港收市跌0.12元。中人壽(02628-HK)亦走軟，ADR收報22.13元，跌0.37元。
中海油(00883-HK)ADR收報13.26元，升0.1元；中石油(00857-HK)ADR收報5.78元，跌0.01元；中石化(00386-HK)收報7.66元，跌0.01元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報74.5元，跌0.7元；聯通(00762-HK)ADR收報11.01元，跌0.17元；中電信(00728-HK)ADR收報3.78元，跌0.06元。
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