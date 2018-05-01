綜所稅申報搞懂5大改變、掌握3原則節稅就能省荷包

綜所稅申報 5 月 1 日起跑，面對繁瑣的報稅程序，不少人就感到頭大。專家提醒，事實上選擇便利的報稅管道，也是幫報稅工程省時省力的好選擇，再留意今年稅制的 5 大改變，並掌握 3 大原則，今年報稅就能精打細算省荷包。

106 年度綜所稅結算申報從 5 月 1 日起至 5 月 31 日止，網路申報期間為 5 月 1 日至 5 月 31 日晚間 12 時止，許多人也開始因繁瑣的報稅程序而感到頭痛。其實，選擇便利的報稅管道，也是幫報稅工程省時省力的好選擇，目前最方便的管道是透過自然人憑證、電子金融憑證或是健保卡網路報稅，好處是能自動下載家戶所得相關資料，以及可扣繳的相關單據，例如醫療支出等，可省卻還要蒐羅一大堆單據、又可能蒐集不全、漏列的麻煩。

此外，公勝財富管理顧問公司執行副總張道麟也提醒，今年稅制有 5 大改變，分別是免稅額調高、課稅級距金額調高、退職所得課稅門檻調高、公益出租人每屋每月享 1 萬元租金收入免稅額度，還有家戶「基本生活費所需費用」超過免稅額、標準扣除額或列舉扣除額二擇一的扣除額及薪資所得扣除額合計數部分，可自綜合所得中扣除，而根據財政部公告 106 年每人基本生活所需費用為 16.6 萬元。

也因此，納稅人只要搞懂稅制變化，並搭配 3 大原則，今年報稅就能精打細算節稅省荷包。公勝保經戰略長李正偉表示，今年報稅是申報去年所得，106 年綜所稅免稅額每人全年從 8.5 萬元提高至 8.8 萬元，滿 70 歲以上者由 12.75 萬元調高為 13.2 萬元。另課稅級距也調整，舉例來說，第一級適用稅率 5% 的全年綜所淨額，自 52 萬元提高至 54 萬元；第二級適用稅率 12% 綜所淨額為超過 54 萬元至 121 萬元，因此，光靠這這個利多，今年每個報稅族都可以少繳一些稅。

同時，納保法是去年剛上路的政策，保障每人每年享基本生活費 16.6 萬元不課稅。張道麟舉例說明，以 1 家 4 口含夫妻 2 人單薪家庭，且採標準扣除額為例來計算，當年度維持家庭基本生活費為 66.4 萬元（16.6 萬元 ×4），目前所得稅法規定的免稅額 34.2 萬元（8.8 萬元 ×4）、標準扣除額 18 萬元、薪資特別扣除額 12.8 萬元，合計為 65 萬元，與基本生活費的差額 1.4 萬元（66.4 萬 - 65 萬），這 1.4 萬元可在申報綜合所得總額中減除，不用課稅。

另外，每年每人有 2.4 萬元的保費列舉扣除額，包含各種人壽保險、健康保險、傷害保險與年金保險等，以及因職業不同而加保的勞工保險、軍公教保險，或是沒工作期間繳的國民年金保費。李正偉也提醒，民眾最容易忽略的旅行平安險、自費投保的團險、學生平安保險等，都可以列入每年的保費列舉扣除額。不過，像是汽車險、住宅火險等財產保險則不能被列入可扣除額。

另外，在報稅時，如果是家人的保費，只要是同一個申報戶，配偶與申報受扶養直系親屬的保費也可以列入扣除額。且「要保人」及「被保險人」必須在同一申報戶內。即使是直系血親，但若子女已成年並自行報稅，以子女為被保險人，父母為要保人的保單，不能列舉扣除。但要保人若更改為子女時，因要保人及被保險人皆為同一人，可在子女自己的申報戶中列舉扣除。

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